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Política

Tres personas fueron detenidas tras el asesinato de "La China Polo", asegura fiscal de la Nación

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que hay tres detenidos por el asesinato de Susy Aponte, conocida como La China Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Captura incluye al presunto financista del crimen y a la persona que transportó al sicario.

Gálvez informó que se ha detenido a tres presuntos implicados en el asesinato de la periodista. Foto: composición LR
Gálvez informó que se ha detenido a tres presuntos implicados en el asesinato de la periodista. Foto: composición LR
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aseguró que hay tres detenidos por el asesinato de La China Polo, como se conocía a Susy Aponte, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash.

Durante una entrevista en RPP, Gálvez detalló que hasta el momento se logró la captura del presunto financista del hecho y de quien habría transportado al asesino horas antes del ataque a Aponte. Cabe precisar que momentos después del asesinato se detuvo al presunto sicario. "Ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista", explicó.

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Gálvez explicó que las dos últimas capturas fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Sobre el presunto financista, el fiscal fue prudente. Dijo que esa fue la primera idea que apareció entre los investigadores, es decir, que por ahora es solo una sospecha.

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General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri tras el asesinato de la "China Polo"

lr.pe

“La China Polo”: nueve días antes, la candidata denunció amenazas y señaló al general PNP, Víctor Revoredo

El jueves 10 de setiembre, Aponte Polo publicó en redes sociales un video en el que denunció amenazas y hostigamiento. La candidata al GORE Áncash del movimiento regional Socios por Áncash señaló al general PNP Víctor Revoredo como responsable si algo le ocurría.

Tras lo ocurrido, Valentín Fernández, candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote por el mismo movimiento, escribió que estaba "consternado" y exigió una investigación "inmediata, independiente y rigurosa".

El Gobierno Regional de Áncash, por su parte, condenó el crimen y pidió a la Policía y al Ministerio del Interior un cerco policial para capturar a todos los responsables. También anunció la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y garantizar la seguridad de los postulantes.

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