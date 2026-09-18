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Deportes

Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 10

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.

Deportivo Garcilaso, Universitario y Melgar se ubican en los primeros lugares del Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Deportivo Garcilaso, Universitario y Melgar se ubican en los primeros lugares del Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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La décima fecha del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana. Alianza Lima enfrentará a ADT en Matute en uno de los primeros cotejos del viernes, mientras que el sábado, Universitario y Deportivo Garcilaso afrontarán el partido más atractivo de la jornada en el Cusco.

De igual forma, Melgar recibirá a Sport Boys en Arequipa, teniendo la gran chance de acercarse a los líderes del Clausura y de ponerse muy cerca de los primeros puestos en la tabla Acumulada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones antes del inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Universitario9+720
2.Deportivo Garcilaso9+819
3.Melgar9+717
4.Sport Boys9+717
5.Sporting Cristal9+816
6.Atlético Grau9+316
7.Alianza Atlético9+216
8.Sport Huancayo9+216
9.Cusco FC9+415
10.Juan Pablo II9+415
11.Alianza Lima9+213
12.FC Cajamarca9-510
13.Comerciantes Unidos909
14.Cienciano8-57
15.CD Moquegua9-67
16.Los Chankas9-137
17.ADT8-132
18.UTC*9-12-3

Tabla de posiciones del Acumulado

La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima26+2453
2Universitario26+1649
3Melgar26+1645
4Deportivo Garcilaso26+1145
5Cusco26+142
6Los Chankas26-941
7Cienciano25+740
8Alianza Atlético26+437
9Sporting Cristal26+635
10Sport Boys*26+333
11Atlético Grau26-332
12Sport Huancayo26-832
13Juan Pablo II26-1431
14Comerciantes Unidos26-230
15FC Cajamarca*26-1025
16CD Moquegua26-1325
17ADT*25-1221
18UTC*26-1710
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El compromiso de Cienciano ante Los Chankas fue reprogramado con anticipación debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 18 de septiembre

  • Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Hora: 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs ADT | Hora: 8.00 p. m.

Sábado 19 de septiembre

  • FC Cajamarca vs Cusco | Hora: 1.00 p. m.
  • Sporting Cristal vs Atlético Grau | Hora: 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Universitario | Hora: 6.00 p. m.
  • Melgar vs Sport Boys | Hora: 8.15 p. m.

Domingo 20 de septiembre

  • Sport Huancayo vs UTC | Hora: 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs Moquegua | Hora: 3.30 p. m.

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