Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 10

Deportivo Garcilaso, Universitario y Melgar se ubican en los primeros lugares del Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

Deportivo Garcilaso, Universitario y Melgar se ubican en los primeros lugares del Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

La décima fecha del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana. Alianza Lima enfrentará a ADT en Matute en uno de los primeros cotejos del viernes, mientras que el sábado, Universitario y Deportivo Garcilaso afrontarán el partido más atractivo de la jornada en el Cusco.

De igual forma, Melgar recibirá a Sport Boys en Arequipa, teniendo la gran chance de acercarse a los líderes del Clausura y de ponerse muy cerca de los primeros puestos en la tabla Acumulada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones antes del inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Puestos Club PJ DF Puntos 1. Universitario 9 +7 20 2. Deportivo Garcilaso 9 +8 19 3. Melgar 9 +7 17 4. Sport Boys 9 +7 17 5. Sporting Cristal 9 +8 16 6. Atlético Grau 9 +3 16 7. Alianza Atlético 9 +2 16 8. Sport Huancayo 9 +2 16 9. Cusco FC 9 +4 15 10. Juan Pablo II 9 +4 15 11. Alianza Lima 9 +2 13 12. FC Cajamarca 9 -5 10 13. Comerciantes Unidos 9 0 9 14. Cienciano 8 -5 7 15. CD Moquegua 9 -6 7 16. Los Chankas 9 -13 7 17. ADT 8 -13 2 18. UTC* 9 -12 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 26 +24 53 2 Universitario 26 +16 49 3 Melgar 26 +16 45 4 Deportivo Garcilaso 26 +11 45 5 Cusco 26 +1 42 6 Los Chankas 26 -9 41 7 Cienciano 25 +7 40 8 Alianza Atlético 26 +4 37 9 Sporting Cristal 26 +6 35 10 Sport Boys* 26 +3 33 11 Atlético Grau 26 -3 32 12 Sport Huancayo 26 -8 32 13 Juan Pablo II 26 -14 31 14 Comerciantes Unidos 26 -2 30 15 FC Cajamarca* 26 -10 25 16 CD Moquegua 26 -13 25 17 ADT* 25 -12 21 18 UTC* 26 -17 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El compromiso de Cienciano ante Los Chankas fue reprogramado con anticipación debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 18 de septiembre

Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Hora: 3.00 p. m.

Alianza Lima vs ADT | Hora: 8.00 p. m.

Sábado 19 de septiembre

FC Cajamarca vs Cusco | Hora: 1.00 p. m.

Sporting Cristal vs Atlético Grau | Hora: 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Universitario | Hora: 6.00 p. m.

Melgar vs Sport Boys | Hora: 8.15 p. m.

Domingo 20 de septiembre