Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 10
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
La décima fecha del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana. Alianza Lima enfrentará a ADT en Matute en uno de los primeros cotejos del viernes, mientras que el sábado, Universitario y Deportivo Garcilaso afrontarán el partido más atractivo de la jornada en el Cusco.
De igual forma, Melgar recibirá a Sport Boys en Arequipa, teniendo la gran chance de acercarse a los líderes del Clausura y de ponerse muy cerca de los primeros puestos en la tabla Acumulada.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones antes del inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Universitario
|9
|+7
|20
|2.
|Deportivo Garcilaso
|9
|+8
|19
|3.
|Melgar
|9
|+7
|17
|4.
|Sport Boys
|9
|+7
|17
|5.
|Sporting Cristal
|9
|+8
|16
|6.
|Atlético Grau
|9
|+3
|16
|7.
|Alianza Atlético
|9
|+2
|16
|8.
|Sport Huancayo
|9
|+2
|16
|9.
|Cusco FC
|9
|+4
|15
|10.
|Juan Pablo II
|9
|+4
|15
|11.
|Alianza Lima
|9
|+2
|13
|12.
|FC Cajamarca
|9
|-5
|10
|13.
|Comerciantes Unidos
|9
|0
|9
|14.
|Cienciano
|8
|-5
|7
|15.
|CD Moquegua
|9
|-6
|7
|16.
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17.
|ADT
|8
|-13
|2
|18.
|UTC*
|9
|-12
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|26
|+24
|53
|2
|Universitario
|26
|+16
|49
|3
|Melgar
|26
|+16
|45
|4
|Deportivo Garcilaso
|26
|+11
|45
|5
|Cusco
|26
|+1
|42
|6
|Los Chankas
|26
|-9
|41
|7
|Cienciano
|25
|+7
|40
|8
|Alianza Atlético
|26
|+4
|37
|9
|Sporting Cristal
|26
|+6
|35
|10
|Sport Boys*
|26
|+3
|33
|11
|Atlético Grau
|26
|-3
|32
|12
|Sport Huancayo
|26
|-8
|32
|13
|Juan Pablo II
|26
|-14
|31
|14
|Comerciantes Unidos
|26
|-2
|30
|15
|FC Cajamarca*
|26
|-10
|25
|16
|CD Moquegua
|26
|-13
|25
|17
|ADT*
|25
|-12
|21
|18
|UTC*
|26
|-17
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El compromiso de Cienciano ante Los Chankas fue reprogramado con anticipación debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Viernes 18 de septiembre
- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Hora: 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs ADT | Hora: 8.00 p. m.
Sábado 19 de septiembre
- FC Cajamarca vs Cusco | Hora: 1.00 p. m.
- Sporting Cristal vs Atlético Grau | Hora: 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Universitario | Hora: 6.00 p. m.
- Melgar vs Sport Boys | Hora: 8.15 p. m.
Domingo 20 de septiembre
- Sport Huancayo vs UTC | Hora: 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs Moquegua | Hora: 3.30 p. m.