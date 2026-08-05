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Cusco: suboficial PNP es hallado sin vida tras caer a un desnivel sin barandas en Mariscal Gamarra

Los exámenes médico-legales determinarán si hubo consumo de alcohol previo al deceso del suboficial PNP. Los resultados ayudarán a esclarecer las circunstancias que llevaron a su trágico fallecimiento.

El suboficial cayó en una zona sin barandas y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del tragedia.
El suboficial cayó en una zona sin barandas y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del tragedia. | Foto: Luis Álvarez / Composición LR
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La Policía Nacional del Perú investiga la muerte del suboficial de tercera Antony Tupayachi Velázquez, quien fue encontrado sin vida la madrugada de este martes tras caer desde un desnivel de aproximadamente cinco metros en la urbanización Mariscal Gamarra, ubicada en el cercado de Cusco. El efectivo prestaba servicios en la Sección de Investigación de la comisaría de Calca y las autoridades aún no han determinado las circunstancias exactas del hecho.

De manera preliminar, la PNP informó que la principal hipótesis apunta a una caída accidental. Sin embargo, las diligencias continúan y no se descartan otras posibilidades, como un presunto asalto previo o que el agente haya estado bajo los efectos del alcohol. Los peritajes serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

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Policía investiga si la caída fue accidental o si existieron otros factores

Según las primeras investigaciones, el suboficial transitaba por una zona que carece de barandas de seguridad cuando cayó sobre una superficie de concreto. El fuerte impacto le provocó un traumatismo en la cabeza con abundante sangrado, lesiones que habrían causado su fallecimiento.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, señaló que la investigación permanece abierta y que todas las hipótesis continúan siendo evaluadas. Entre ellas figura la versión de un posible asalto, luego de que el padre del efectivo indicara que su hijo se comunicó con él minutos antes del incidente. No obstante, esa información todavía debe ser corroborada.

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Peritajes definirán si hubo consumo de alcohol y cómo ocurrió el hecho

Las autoridades también dispusieron exámenes médico-legales para establecer si el policía había ingerido bebidas alcohólicas antes del accidente. El general Velásquez precisó que estos análisis serán parte de las pruebas que permitirán reconstruir los hechos.

Asimismo, recordó que el reglamento de la Policía Nacional prohíbe que los efectivos se presenten a laborar en estado de ebriedad. De acuerdo con la información preliminar, el suboficial aparentemente se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el accidente. Los resultados de las pericias serán conocidos en los próximos días y permitirán determinar si la muerte fue consecuencia de una caída accidental o si intervinieron otros factores.

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