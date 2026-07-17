Becarios protestan frente al Minedu contra proyecto que cambia las reglas del Pronabec: “Hasta que se deje sin efecto”

Protesta frente al Minedu por cambios a las reglas del Pronabec | Foto: La República / Francisco Erazo

Protesta frente al Minedu por cambios a las reglas del Pronabec | Foto: La República / Francisco Erazo

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El Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Pronabec del Perú (Frenabec) inició una protesta frente a la sede del Ministerio de Educación (Minedu), en el distrito de San Borja, en rechazo al proyecto que modifica el reglamento de la Ley N.° 29837, norma que regula el sistema nacional de becas.

Los manifestantes exigen que se deje sin efecto la iniciativa al considerar que recortaría derechos y beneficios de los estudiantes que buscan acceder al programa de becas o ya forman parte de este. Aseguran que, conforme avancen las horas, se irán sumando más delegaciones estudiantiles y no se retirarán hasta que la norma sea anulada.

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Denuncian que iniciativa recortaría beneficios y limitaría la expresión de estudiantes que formen parte del programa de becas

Un representante del Frenabec señaló a La República que el proyecto para modificar la Ley N.° 29837 no solo es perjudicial porque establece que desaprobar una asignatura podría convertirse en un motivo para perder la beca, sino también porque representaría una amenaza para la libertad de expresión de los jóvenes si en algún momento consideran necesario cuestionar algún aspecto del programa.

"Recalcar que no solo es ese artículo (el de perder la beca por desaprobar un curso). Son otros artículos también. Si se aprobara esta resolución ministerial, Pronabec podría internamente tomar la decisión y quitarnos la beca a nosotros, quienes estamos movilizándonos ahorita. Ahí está claro, ya no podríamos ni si quiera pronunciarnos, movilizarnos, exigir reclamar. Nos cortan todo eso", afirmó.

Según un reportaje de Punto Final, la nueva propuesta exige a los beneficiarios del programa mantener un trato respetuoso y evitar comportamientos considerados intimidatorios frente a los funcionarios del Pronabec. Su incumplimiento podría constituir una causal para la pérdida de la subvención.

Manifestantes permanecerán en el Minedu hasta que se deje sin efecto el proyecto que busca cambiar las reglas del Pronabec

Los protestantes exigen la anulación total de la norma y aseguran que no se retirarán de los exteriores del Minedu hasta lograrlo: "No nos vamos a mover hasta que se archive esta resolución ministerial. Están llegando las demás federaciones universitarias y nos van a acompañar, y nosotros vamos a quedarnos a dormir acá y no nos vamos a ir hasta conseguir eso", aseguró el vocero del Frenabec.

El representante también cuestionó al Ejecutivo por recortes presupuestales en programas como Beca 18 y Generación del Bicentenario, y señaló que miles de postulantes quedaron sin acceso. "Primero les quitaron sus sueños (…) y ahora quieren purgarnos. Es una purga de becarios. A nosotros nos consideran como gasto, a nosotros no nos consideran como alguien a quien ayudar", consideró el estudiante.

El Pronabec ha defendido los cambios a las reglas del programa al señalar que cada semestre adicional que un becario requiere para culminar sus estudios tras desaprobar cursos puede representar un gasto de hasta S/28.000 en universidades privadas y de alrededor de S/9.000 en instituciones públicas. Además, informó que casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido, pese al Compromiso de Servicio al Perú (CSP) que firman al acceder a este beneficio, un aspecto que buscan revertir con las modificaciones.

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