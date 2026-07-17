HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Alerta: El fujimorismo busca reescribir la historia del Perú ft. Carlos Cornejo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Becarios protestan frente al Minedu contra proyecto que cambia las reglas del Pronabec: “Hasta que se deje sin efecto”

Los manifestantes exigen que se deje sin efecto la iniciativa al considerar que recortaría derechos y beneficios de los estudiantes. Aseguran que no se moverán hasta que atiendan su demanda e incluso podrían pernoctar en el lugar.

Protesta frente al Minedu por cambios a las reglas del Pronabec
Protesta frente al Minedu por cambios a las reglas del Pronabec | Foto: La República / Francisco Erazo
Escuchar
Resumen
Compartir

El Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Pronabec del Perú (Frenabec) inició una protesta frente a la sede del Ministerio de Educación (Minedu), en el distrito de San Borja, en rechazo al proyecto que modifica el reglamento de la Ley N.° 29837, norma que regula el sistema nacional de becas.

Los manifestantes exigen que se deje sin efecto la iniciativa al considerar que recortaría derechos y beneficios de los estudiantes que buscan acceder al programa de becas o ya forman parte de este. Aseguran que, conforme avancen las horas, se irán sumando más delegaciones estudiantiles y no se retirarán hasta que la norma sea anulada.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Pronabec: casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido

lr.pe

Denuncian que iniciativa recortaría beneficios y limitaría la expresión de estudiantes que formen parte del programa de becas

Un representante del Frenabec señaló a La República que el proyecto para modificar la Ley N.° 29837 no solo es perjudicial porque establece que desaprobar una asignatura podría convertirse en un motivo para perder la beca, sino también porque representaría una amenaza para la libertad de expresión de los jóvenes si en algún momento consideran necesario cuestionar algún aspecto del programa.

"Recalcar que no solo es ese artículo (el de perder la beca por desaprobar un curso). Son otros artículos también. Si se aprobara esta resolución ministerial, Pronabec podría internamente tomar la decisión y quitarnos la beca a nosotros, quienes estamos movilizándonos ahorita. Ahí está claro, ya no podríamos ni si quiera pronunciarnos, movilizarnos, exigir reclamar. Nos cortan todo eso", afirmó.

Según un reportaje de Punto Final, la nueva propuesta exige a los beneficiarios del programa mantener un trato respetuoso y evitar comportamientos considerados intimidatorios frente a los funcionarios del Pronabec. Su incumplimiento podría constituir una causal para la pérdida de la subvención.

Manifestantes permanecerán en el Minedu hasta que se deje sin efecto el proyecto que busca cambiar las reglas del Pronabec

Los protestantes exigen la anulación total de la norma y aseguran que no se retirarán de los exteriores del Minedu hasta lograrlo: "No nos vamos a mover hasta que se archive esta resolución ministerial. Están llegando las demás federaciones universitarias y nos van a acompañar, y nosotros vamos a quedarnos a dormir acá y no nos vamos a ir hasta conseguir eso", aseguró el vocero del Frenabec.

El representante también cuestionó al Ejecutivo por recortes presupuestales en programas como Beca 18 y Generación del Bicentenario, y señaló que miles de postulantes quedaron sin acceso. "Primero les quitaron sus sueños (…) y ahora quieren purgarnos. Es una purga de becarios. A nosotros nos consideran como gasto, a nosotros no nos consideran como alguien a quien ayudar", consideró el estudiante.

El Pronabec ha defendido los cambios a las reglas del programa al señalar que cada semestre adicional que un becario requiere para culminar sus estudios tras desaprobar cursos puede representar un gasto de hasta S/28.000 en universidades privadas y de alrededor de S/9.000 en instituciones públicas. Además, informó que casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido, pese al Compromiso de Servicio al Perú (CSP) que firman al acceder a este beneficio, un aspecto que buscan revertir con las modificaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Estudiantes protestarán frente al Minedu contra cambios a las reglas del Pronabec: "Las becas son un derecho, no un favor"

Estudiantes protestarán frente al Minedu contra cambios a las reglas del Pronabec: "Las becas son un derecho, no un favor"

LEER MÁS
Pronabec: casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido

Pronabec: casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido

LEER MÁS
Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suboficial de la PNP atropelló y mató a adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano en Comas

Suboficial de la PNP atropelló y mató a adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano en Comas

LEER MÁS
Sismo de 7,4 en México: Marina del Perú intensifica vigilancia por posible tsunami y explica qué significa esta medida

Sismo de 7,4 en México: Marina del Perú intensifica vigilancia por posible tsunami y explica qué significa esta medida

LEER MÁS
Mujer en VMT limpió excremento de paloma que cayó en su casa y perdió un dedo al contraer un hongo: "Era insoportable"

Mujer en VMT limpió excremento de paloma que cayó en su casa y perdió un dedo al contraer un hongo: "Era insoportable"

LEER MÁS
Pollería en Los Olivos reclutaría a jóvenes para el sicariato con ofertas de empleo: ''Lo usan como fachada''

Pollería en Los Olivos reclutaría a jóvenes para el sicariato con ofertas de empleo: ''Lo usan como fachada''

LEER MÁS
Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025