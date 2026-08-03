Asistente de Cienciano tras ganarle a Universitario: "Pasamos por arriba al campeón de la Sudamericana y hoy al tricampeón de Perú"
Cristian Ruggeri, asistente técnico de Horacio Melgarejo, se mostró contento por ganarle a los cremas después de varios años en Cusco. Por otra parte, habló de su próximo partido en la Sudamericana.
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Cienciano del Cusco afronta un gran presente. Luego de su histórico triunfo ante Lanús por Copa Sudamericana, el conjunto imperial volvió a mostrar su gran nivel y se llevó una contundente victoria por 2-0 ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura.
Al finalizar el cotejo, Cristian Ruggeri, asistente técnico de Horacio Melgarejo, se pronunció sobre el nivel de sus dirigidos en sus recientes presentaciones.
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Asistente de Cienciano tras ganarle a Universitario
El entrenador argentino remarcó que Cienciano pudo imponerse ante los merengues después de 4 años. Además, indicó que afrontan un gran momento a nivel local e internacional.
"Desde el 2022 no se le gana a Universitario en el Cusco, jugamos muy bien, lo pasamos por arriba. En el primer tiempo generamos 13 situaciones, y ellos una vez por medio de un jugador de jerarquía como Valera", manifestó en conferencia de prensa.
"Tuvimos partidos accidentados que nos expulsaron un jugador y por eso se perdió. Hay que felicitar a este equipo, pasaron por arriba al campeón de la Sudamericana y Recopa y también a Universitario, tricampeón del fútbol peruano", agregó.
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Cienciano pide postergar partido de Liga 1
Luego de eliminar a Lanús, Cienciano tendrá que enfrentarse a Botafogo en Copa Sudamericana; sin embargo, un aspecto que preocupa al 'Papá' es la seguidilla de partidos. En ese sentido, Ruggeri pidió a la FPF que reprograme el clásico contra Deportivo Garcilaso, que tendrá lugar en medio de la serie contra los brasileños.
"Ojalá que la FPF tenga en cuenta que somos el único equipo que representa al Perú internacionalmente. Con un poco de sentido común sería lo ideal (reprogramar el partido contra Garcilaso). Creo que todos los peruanos quieren que Cienciano avance, que llegue lo más arriba posible. Creo que tendrían que dar lugar a ese pedido", concluyó.
¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo?
El partido de ida entre Cienciano y Botafogo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 13 de agosto. El cotejo empezará a partir de las 7.30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.