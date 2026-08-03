Tanques coreanos: MINDEF fijó para junio la frustrada compra

Desde el cuartel del Rímac hasta la avenida Brasil fue remolcado este tanque K2 "Black Panther" para participar en el desfile militar, pero no fue autorizado.

Desde el cuartel del Rímac hasta la avenida Brasil fue remolcado este tanque K2 "Black Panther" para participar en el desfile militar, pero no fue autorizado.

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Una carta suscrita por el exministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, dirigida a su homólogo coreano, Ahn Gyu-back, revela que el gobierno de José María Balcázar aseguró la compra de una flota de tanques K2 'Black Panther' fabricados por la compañía Hyundai Rotem sin contar con presupuesto.

“Me complace informarle que, sobre la base del Acuerdo Marco para el sector terrestre suscrito el 9 de diciembre de 2025 entre el Ejército del Perú, FAME S.A.C. y Hyundai Rotem, el Ministerio de Defensa del Perú tiene programado suscribir el contrato del proyecto basado en el Tanque Principal de Batalla K2 (‘Black Panther’) a más tardar en junio de 2026”, escribió el exministro Amadeo Flores a su par coreano Ahn Gyu-back.

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La carta del exministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, a su homólogo de República de Corea, Ahn Gyu-back, garantizándole la firma de la compra de los tanques K2 "Black Panther" en junio de este año. Foto: La República

Fechada el 26 de mayo de este año, la misiva de Flores se refería a un acuerdo firmado durante el mandato del expresidente José Jerí, que comprende la venta, con la participación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), de 54 tanques K2 “Black Panther” y 141 blindados K808 “White Tiger” por aproximadamente US$5.000 millones.

El exministro Amadeo Flores estaba tan seguro de la adquisición de los carros de combate que pidió al ministro Ahn Gyu-back que hiciera posible que la fábrica Hyundai Rotem trasladara a Lima modelos del K2 “Black Panther” para que participaran en la parada militar del 29 de julio, y le extendió la invitación para que él mismo asistiera a la ceremonia patriótica peruana.

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Invitado privilegiado

Flores requirió, además, que se sumen al desfile ejemplares de los blindados de ocho ruedas K808 “White Tiger”, que el Ejército compró por intermedio de FAME a Hyundai Rotem en 2024.

“Bajo la premisa de la materialización del mencionado contrato, el Ministerio de Defensa del Perú solicita a Ud., formalmente, que se tramite ante la empresa Hyundai Rotem la participación del Tanque Principal de Batalla K2 y del Vehículo Blindado a Ruedas K808 en la Ceremonia Oficial por el Día de la Independencia del Perú, a llevarse a cabo el próximo 28 de julio de 2026. En este contexto, solicito amablemente el valioso interés y apoyo de Su Excelencia y del Ministerio de Defensa Nacional para facilitar la participación del Tanque K2 y del Vehículo Blindado K808 en dicha actividad”, escribió el exministro Amadeo Flores.

Flores Carcagno invitó al ministro de Defensa de Corea del Sur a la Parada Militar. Foto: La República

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“Consideramos que la presentación de dichos sistemas de armas en una fecha tan significativa constituirá una oportunidad excepcional para mostrar directamente al pueblo peruano un ejemplo exitoso de la cooperación bilateral en defensa”, apuntó.

“A fin de garantizar el éxito de este magno evento, el cual reviste una gran trascendencia para la cooperación de defensa entre el Perú y Corea, solicitamos respetuosamente la presencia del Gobierno de la República de Corea y del Presidente de Hyundai Rotem (Lee Yong-bae), para que nos honren con su asistencia a este magno evento”, escribió el entusiasmado exministro de Defensa.

Efectivamente, el seis de julio arribaron al puerto del Callao tres tanques K2 “Black Panther” y seis blindados K808 “White Tiger”.

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Todo quedó en el papel

Por el contenido de la comunicación escrita por Amadeo Flores, puede inferirse que daba por hecho la consumación del contrato: “Estamos firmemente convencidos de que este avance representa un hito fundamental cimentado en la confianza mutua y la cooperación bilateral. Asimismo, marcará el punto de partida para expandir y consolidar de manera estratégica las relaciones en el ámbito de la defensa terrestre entre el Perú y la República de Corea”. Pero no sucedió lo programado.

El 29 de diciembre, los carros de combate fueron remolcados desde el Centro de Mantenimiento de Blindados (CEMABLIN), en el Fuerte “General de División Rafael Hoyos Rubio”, en el distrito del Rímac, hasta la avenida Brasil, pero no desfilaron, como reportó La República. Tampoco hubo firma del contrato, y mucho menos se presentó en Lima el ministro coreano Ahn Gyu-back.

El ministro de Defensa de Corea, Ahn Gyu-back, fue invitado a la parada militar del 29 de julio, pero no llegó por la cancelación de la firma del contrato.

Solo fueron parte de la parada militar los seis blindados K808 “Black White”. Como informó La República, el Ministerio de Defensa decidió suspender el desfile de los carros de combate K2 “Black Tiger” por falta de recursos para pagar el adelanto de US$1.500 millones, necesario para la suscripción del contrato.

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El niño es primero

El propio Ministerio de Defensa comunicó por escrito que la decisión de cancelar la presentación de los tanques K2 “Black Panther” se debió a que no son parte del material bélico, ya que no se firmó el contrato de adquisición por falta de recursos públicos.

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques K2 ‘Black Panther’),, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se efectivice dicha adquisición”, reportó el Ministerio de Defensa a este periódico.

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“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del presidente Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionarían los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación para una muestra de sus capacidades en campo”, reconoció el despacho de Defensa.

“Sin embargo, debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno. Esto no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, concluyó el Ministerio de Defensa.

En el borrador del proyecto de delegación de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori no aparece la adquisición de equipamiento militar, especialmente para los programas de Inversión para Batallones de Infantería Mecanizados (BIMEC) y Regimientos de Caballería Blindados (RCB), que incluye la compra de los K2 “Black Panther”.

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Inmediata suspensión

Lo más probable es la postergación indefinida de la suscripción del contrato. Será una buena oportunidad para que las nuevas autoridades gubernamentales, especialmente del Ministerio de Defensa, revisen el proceso que determinó la elección del carro de combate K2 “Black Panther” fabricado por Hyundai Rotem.

Para empezar, después de que el 9 de diciembre de 2025 se suscribió el mencionado acuerdo entre el Ejército, FAME y Hyundai Rotem, la Comandancia General del instituto armado ordenó la conformación de un Comité de Estudio Técnico Operativo (CETO), para que evalúe el tanque disponible que sustituya al soviético T-55, comprado por el régimen del general Juan Velasco Alvarado en 1972.

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El CETO escogió el K2 “Black Panther” de Hyundai Rotem, empresa socia del Ejército y de FAME, con la que mantiene un acuerdo vigente. Sin duda, no es una coincidencia.

Para simular una licitación, el instituto castrense solicitó cotizaciones a algunas compañías conocidas.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), por la dimensión de la compra (US$5.000 millones por los tanques y blindados), debería haber intervenido en el proceso.