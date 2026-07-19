Suru fue identificada en 2022 en Costa Rica y ha sido observada en varios lugares del Pacífico oriental. | Foto: composición LR

Suru fue identificada en 2022 en Costa Rica y ha sido observada en varios lugares del Pacífico oriental. | Foto: composición LR

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La ballena jorobada blanca conocida como Suru fue registrada otra vez en el mar de Piura el pasado 15 de julio de 2026, durante la temporada de avistamiento de cetáceos en el norte del Perú. El ejemplar, considerado uno de los pocos de su tipo documentados en el mundo por su inusual coloración, continúa siendo seguido por especialistas debido a sus desplazamientos a lo largo del océano Pacífico.

El nuevo registro fue realizado mediante un video difundido por Eligio Pingo, operador turístico de Icaro Tours, material que aporta información para el monitoreo de esta ballena durante su recorrido migratorio. La presencia de Suru en aguas peruanas vuelve a llamar la atención de investigadores y observadores de fauna marina por la escasez de ejemplares completamente blancos registrados a nivel internacional.

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¿Quién es Suru, la ballena jorobada blanca que volvió a aparecer en el mar de Piura?

Suru fue identificada por primera vez en Costa Rica en 2022 y, desde entonces, ha sido observada en diferentes puntos del Pacífico oriental y en la Antártida. A lo largo de ese periodo también se han reportado avistamientos en Ecuador y Perú, lo que evidencia la extensa ruta que sigue esta especie durante sus migraciones estacionales.

La coloración totalmente blanca de este ejemplar convierte su presencia en un registro poco común. En el mundo existen muy pocos casos documentados de ballenas jorobadas con estas características, entre ellos Migaloo, en Australia, además de una cría registrada en Costa Rica y otros avistamientos reportados en Ecuador y la Polinesia Francesa.

El recorrido migratorio de Suru: desde Costa Rica hasta las aguas del norte del Perú

El seguimiento de Suru permite ampliar la información disponible sobre los desplazamientos de las ballenas jorobadas y comprender mejor la conexión entre los distintos ecosistemas marinos que forman parte de sus rutas migratorias. Estos registros representan una fuente de datos para los estudios relacionados con la biología y la conservación de la especie.

Con el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas en el litoral peruano, especialistas también recuerdan la importancia de desarrollar esta actividad de manera responsable. Mantener la distancia adecuada, evitar alterar el comportamiento natural de los animales y permitir que continúen su recorrido son medidas que contribuyen a proteger a las ballenas jorobadas y a conservar la biodiversidad de los ecosistemas marinos.