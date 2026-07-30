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Asesinan a pareja dentro de picantería en Piura: otras dos personas resultaron heridas

Un ataque armado en la picantería Flavio, en el distrito de Castilla, dejó dos muertos y dos heridos el último día de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Boris Ancajima y Angie Álvarez.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Boris Ancajima y Angie Álvarez. | Foto: Almendra Ruesta/La República
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Un ataque armado ocurrido la tarde del miércoles 29 de julio dejó dos personas muertas y dos heridas en la picantería Flavio, ubicada en la calle Ica, en el distrito de Castilla, región Piura. El hecho ocurrió a pocas cuadras de la municipalidad distrital, cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon contra los presentes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Boris Fabián Ancajima, de 27 años, quien falleció en el lugar del ataque, y Angie Catherine Álvarez Zapata, de 26, quien ingresó al Hospital José Cayetano Heredia con un trauma abdominal por proyectil de arma de fuego y murió minutos después, a las 4.08 p. m.

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Además, una mujer de 35 años sufrió un trauma abdominal por impacto de bala y permanece internada. En tanto, un hombre de 55 años también resultó herido y fue trasladado al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

Investigación en curso

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas compartían un momento en el establecimiento cuando los atacantes abrieron fuego. Tras el atentado, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional llegaron a la escena e iniciaron las diligencias.

Durante las pericias, los investigadores hallaron 19 casquillos de bala en el lugar. Asimismo, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver de la víctima que falleció en la picantería y dispusieron las acciones correspondientes para esclarecer el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de los responsables.

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