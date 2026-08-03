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Hallan cuerpo de menor de 15 años que desapareció en la playa Los Yuyos en Barranco: murió ahogado

El adolescente acudió a la playa de Barranco con sus amigos para compartir un momento de recreación, pero fue arrastrado por las olas. Su cuerpo fue hallado tras varios días de intensa búsqueda.

Cuerpo de menor ahogado en la playa Los Yuyos fue hallado por autoridades
Cuerpo de menor ahogado en la playa Los Yuyos fue hallado por autoridades | Composición LR / América Noticias
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Un paseo a la playa terminó en una tragedia para un adolescente de 15 años. El menor desapareció el último viernes mientras compartía un momento de recreación con sus amigos en la playa Los Yuyos, en el distrito Barranco. Tras intensas búsquedas, su cuerpo fue encontrado sin vida por las autoridades.

La hermana de la víctima contó a América Noticias que el menor salió de casa con la intención de vivir una experiencia distinta junto a sus amistades. “Salió con sus amigos para pasar un rato diferente, avisó que iba a ir a la playa y que iba a regresar temprano”, refirió. Sin embargo, un accidente en medio del agua le arrebató la vida.

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¿Cómo se produjo el incidente que acabó con la vida del menor en la playa Los Yuyos?

El familiar del agraviado indicó que el accidente se habría producido alrededor de las 3.00 p. m. cuando el adolescente se encontraba por una zona rocosa del balneario. "Hasta donde tengo entendido, ellos estaban jugando por el lado de las rocas, entre eso, vino una ola y lo jaló", relató.

La mujer agregó que su hermano sí sabía nadar, pero eso no evitó que la corriente lo arrastrara por su fuerte intensidad. La playa no contaba con personal de salvavidas desplegado en la zona debido a que la emergencia ocurrió durante la temporada de invierno.

Altas temperaturas por El Niño elevan asistencia a las playas en invierno

Un vocero de los deportistas acuáticos de la playa Los Yuyos señaló al medio que las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno El Niño vienen incrementando la afluencia de asistentes al lugar. Aseguró que los ciudadanos acuden incluso al anochecer, lo que genera situaciones de peligro por la falta de vigilancia policial y municipal.

Las escuelas de surf, pádel y otros deportes acuáticos de la zona han planteado financiar la contratación de dos socorristas privados para resguardar la playa. Según indicaron, los negocios que operan en el balneario estarían dispuestos a contribuir económicamente para garantizar la presencia de personal de rescate durante esta temporada, a fin de evitar la reiteración de emergencias similares.

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