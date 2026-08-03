Caja Huancayo invertirá 22 millones en reconstrucción de viviendas afectadas por sismo en Junín

Caja Huancayo participará en la reconstrucción de viviendas | Caja Huancayo | Difusión

Caja Huancayo participará en la reconstrucción de viviendas | Caja Huancayo | Difusión

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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo invertirá más de 21 millones de soles en la implementación de módulos habitacionales seguros para los damnificados del sismo que sacudió Junín el 18 de julio último. Con este objetivo, informó la Caja, viene coordinando con los alcaldes de los distritos de Huacrapuquio, Chongos Bajo, Viques, San Juan de Iscos, Huayucachi, Ahuac y Chupuro para la implementación de módulos habitacionales de emergencia y reconstruir las viviendas.

El anuncio fue realizado en el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a la zona afectada por el sismo. “Saludo a la empresa privada, saludo a Caja Huancayo y espero que haya más empresas que, a través del programa Obras por Impuestos, puedan hacerse presentes para seguir avanzando en esta reconstrucción”, sostuvo la mandataria.

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Mediante esta modalidad se pretende reducir los tiempos de respuesta del Estado y está respaldada por un monto preliminar que asciende a S/21.575.423,96, para la implementación de módulos habitacionales seguros, adecuados a las condiciones climáticas de la región Junín, que se ejecutará en un plazo de 60 días.

Los módulos deberán ser diseñados o seleccionados considerando criterios de seguridad estructural, resistencia sísmica, habitabilidad, protección térmica, durabilidad, facilidad de instalación y adecuación a las condiciones geográficas y climáticas de las zonas afectadas.

Beneficiarios

La cantidad definitiva de familias beneficiarias y de módulos requeridos deberá establecerse sobre la base de la información oficial proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales involucrados.

Como muestra de su compromiso institucional con la población afectada, Caja Huancayo también ha previsto una intervención complementaria de apoyo humanitario consistente en: 200 frazadas, 105 carpas, 110 colchones, 50 cocinas industriales, 50 ollas industriales, 50 balones cargados de gas, para Ollas Comunes. Asimismo, cinco toneladas de alimentos, compuestas por: arroz, azúcar, fideos, menestras, atún, leche, galletas, avena y agua.