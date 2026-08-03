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Política

Falleció Fernando D'Alessio, exministro de Salud y fundador de Centrum PUCP

El vicealmirante AP(r) dirigió el sector Salud entre 2017 y 2018 y fundó la escuela de posgrado que lideró hasta 2017.

D'Alessio falleció a los 82 años. Foto: difusión
D'Alessio falleció a los 82 años. Foto: difusión
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Fernando D'Alessio, vicealmirante AP(r) de la Marina de Guerra del Perú y fundador de Centrum PUCP, falleció este domingo 2 de agosto en Lima. Tenía 82 años. El académico fue exministro de Salud entre setiembre de 2017 y enero de 2018. También ocupó la cartera de Educación durante el gobierno de Manuel Merino, en 2020.

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D'Alessio fundó Centrum PUCP en 1999, junto al entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres. Fue el primer director general de la escuela de negocios. Ocupó ese cargo hasta 2017. Bajo su gestión, la institución obtuvo tres acreditaciones internacionales. También se ubicó entre los principales rankings globales de educación de posgrado en negocios.

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Antes de su carrera académica, D'Alessio sirvió en la Marina de Guerra del Perú. Llegó a ocupar la Comandancia General de Operaciones Navales. Su formación incluyó estudios en la Escuela Naval del Perú, donde obtuvo la Espada de Honor. Después siguió una maestría en administración en la Salve Regina University, en Rhode Island, Estados Unidos.

Como autor, D'Alessio publicó varios libros de referencia sobre gestión y estrategia. Entre ellos destacan El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica. Ambos textos se usan hoy en universidades de distintos países de América Latina.

Rubén Guevara, actual director general de Centrum PUCP, se pronunció tras conocerse la noticia. "Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca", afirmó. El directivo agregó que la comunidad académica recibe el legado de D'Alessio "con gratitud" y con el compromiso de honrarlo.

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