Eliane Karp pide a Keiko Fujimori que indulte a Alejandro Toledo por razones humanitarias

La exprimera dama reveló que el exmandatario sufrió una caída en el penal Barbadillo. Foto: composición LR

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Eliane Karp le pidió directamente a la presidenta Keiko Fujimori que le otorgue un indulto a Alejandro Toledo por motivos de salud. La exprimera dama habló en una entrevista con RPP desde Israel, donde vive actualmente. Su pedido se suma a la solicitud que ya presentó el abogado del ex mandatario, Carlos Torres Caro, ante la Comisión de Gracias Presidenciales.

Karp explicó que Toledo, de 81 años, no está bien de salud. Contó que su esposo sufrió una caída dentro del penal donde permanece recluido. No se sabe todavía si se rompió o se torció el tobillo. La exprimera dama lo atribuyó a un cuadro de depresión y ansiedad, además de falta de equilibrio.

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La solicitud de indulto humanitario se basa en la Ley 32181. Esta norma permite que los adultos mayores de 80 años cumplan su proceso judicial en arresto domiciliario. Karp aseguró que ambos pagaron la vivienda donde esperan cumplir esa medida, ubicada en Camacho, y negó que se trate de un bien mal habido.

La entrevista se dio horas después de un episodio doloroso para Karp. Su madre, Eva Fernenbook, murió el día anterior en Bruselas, cerca de cumplir 100 años. La exprimera dama relacionó la muerte con el estrés generado por el proceso judicial contra su familia y cuestionó directamente al sistema judicial peruano.

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Eliane Karp pidió a Keiko Fujimori recordar a su padre

Karp se dirigió a Keiko Fujimori con un mensaje personal. Le pidió que recuerde su propio paso por prisión y el de su padre, Alberto Fujimori. "Que le dé a mi esposo lo más rápido posible un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el poder judicial", declaró.

La ex primera dama también respondió a la senadora Martha Chávez, quien había cuestionado el pedido de indulto. Chávez argumentó que Fujimori no fue indultado en su momento pese a estar cerca de la muerte. Karp marcó una diferencia entre ambos casos. "Alberto Fujimori ha mandado a matar y torturar a miles de gente. Mi esposo no ha matado a nadie, no ha mandado a torturar a nadie", respondió.

Sobre el caso Odebrecht, Karp insistió en la inocencia de su esposo. Cuestionó el testimonio de Josef Maiman, empresario israelí que declaró en su contra como testigo eficaz. Según Karp, Maiman mintió a los fiscales para evitar la prisión preventiva y viajar a Francia a tratarse una cirrosis. La ex primera dama pidió que un testigo adicional, vinculado al manejo de cuentas bancarias en Zúrich, sea traído al Perú para declarar.