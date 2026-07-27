Jefe de la PNP elogió a policía que disparó y acabó con la vida de menor en Huacho | Composición LR / Difusión

Jefe de la PNP elogió a policía que disparó y acabó con la vida de menor en Huacho | Composición LR / Difusión

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El jefe de la Región Policial Lima Norte, general Manuel Farias Zapata, se pronunció luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP, Luis Nazario, investigado por ocasionar la muerte de un niño de ocho años tras disparar su arma de reglamento durante una intervención policial en Huacho, en la provincia limeña de Huaura.

En una conferencia de prensa, aseguró que por las circunstancias en que ocurrieron los hechos, existe una responsabilidad compartida entre la familia del menor fallecido y el agente que realizó el disparo, a quien calificó como uno de los integrantes más destacados de la institución. "Es cierto, ha habido una negligencia por parte del efectivo policial, uno de nuestros mejores hombres que hemos perdido porque no debió utilizar el arma", afirmó.

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Jefe de la PNP asegura que hay responsabilidad compartida en la muerte de menor en Huacho

Según el general Manuel Farias, el accidente que originó la intervención policial se produjo cerca de las 3.00 a. m. cuando la mototaxi en la que viajaban el menor y su madre se despistó y se volcó. Si bien consideró que el suboficial Nazario no debió utilizar su arma en este operativo, señaló que parte de la responsabilidad también la tuvo la familia del agraviado al exponer al niño a una situación de alto riesgo, así como el resto de ocupantes de la unidad que habrían puesto resistencia a las indicaciones policiales.

"La pregunta que nos hacemos es… ¿qué hacía un menor de edad a esa hora? ¿Hay una responsabilidad compartida? Por supuesto, porque es la exposición de un menor al peligro y también por parte de los ciudadanos que han sido intervenidos, tanto el conductor como el que puso resistencia a la autoridad en estado de ebriedad. Estamos afianzando las investigaciones para ver si la mamá también estaba en estado de ebriedad porque salía de una fiesta", indicó.

Disparo se produjo al momento en que el policía sacó su arma, según jefe de la PNP

En sus declaraciones, Farias resaltó que el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza policial, establece que el arma de fuego solo puede emplearse cuando está en riesgo la vida del efectivo o de terceros. Sin embargo, precisó que la bala se habría disparado al momento en que el agente sacó su arma para reducir a las personas que pusieron resistencia. "Saca el arma y, al parecer, lo tenía cargado. Sale el disparo y le cae justo al menor de edad", apuntó.

El disparo habría impactado directamente contra el menor, ya que en la pared no se encontraron rastros para establecer que fue por un rebote. Además, el jefe policial agregó que no se pudo recuperar el casquillo ni la bala debido a que el proyectil tuvo un recorrido de entrada y salida por la parte frontal y posterior del menor fallecido.

La PNP reiteró su compromiso de colaborar con el Ministerio Público. No obstante, este proceso se lleva a cabo cuando entra en vigor una polémica ley promulgada por el Congreso de la República que excluye de la justicia común a policías y militares que cometan delitos durante el ejercicio de sus funciones, y ordena que los casos sean trasladados al fuero castrense.

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