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PNP lo detuvo, pero falleció en el camino: familia denuncia otro presunto caso de tortura en Puno

Según la Policía Nacional, José Armando Huanchi se golpeó la cara con la ventana del patrullero hasta provocarse la muerte. La necropsia señala que murió por múltiples lesiones y su familia ahora exige justicia.

Hombre falleció mientras era trasladado en un patrullero en Puno
Hombre falleció mientras era trasladado en un patrullero en Puno | Composición LR / Liubomir Fernández
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Un nuevo caso de presunta tortura en manos de agentes policiales tuvo lugar en la ciudad de Juliaca, región Puno. José Armando Huanchi Quispe (24 años) fue detenido por agentes de la Policía Nacional (PNP) de la comisaría de Santa Bárbara porque presuntamente había ingresado en estado etílico a un inmueble ubicado en el jirón San Juan de Dios N.° 180.

Según los agentes del orden, el hombre habría intentado escapar por una vivienda contigua, pero, al ser detenido, habría agredido a un agente policial. Mientras era trasladado a la comisaría, perdió la vida.

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PNP asegura que víctima se autolesionó, pero familia alerta que tuvo múltiples golpes en el cuerpo

Según una nota de prensa, el detenido se autolesionó dentro del patrullero al golpearse la cabeza contra la ventana de la unidad, al punto de convulsionar. Cuando era trasladado al hospital Carlos Monge Medrano, perdió la vida. En el sanatorio solo se certificó su muerte.

Por su parte, los familiares de la víctima denunciaron que el hombre falleció por múltiples golpes en diversas partes del cuerpo. Esto le habría generado lesiones internas graves, según su versión. Asimismo, consideran que nadie se golpea solo hasta provocarse la muerte.

Los agentes involucrados en este caso son los SO3 Stiwar Flores Larico, Wimer Choque Huanca y Bryan Cáceres Chacón. La Fiscalía de Derechos Humanos ya inició una investigación por el caso. En tanto, los deudos anunciaron que no descansarán hasta encontrar justicia.

No es el primer caso de presunto abuso policial en Puno

A inicios de julio, el abogado Danilo Vargas Ccoya denunció que fue "torturado" en el interior de la comisaría Melgar-Ayaviri, en Puno, luego de acudir a reportar que un tráiler impactó contra su casa. Según la versión de su abogada, lejos de recibir ayuda, resultó agredido por agentes PNP en el interior de la dependencia. Además, permaneció detenido desde el 29 de junio hasta la noche del 1 de julio por supuesta resistencia a la autoridad.

Los agentes señalados como presuntos responsables fueron los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa apuntó sobre todo a este último, pues en su declaración indicó que el letrado llegó ensangrentado a la comisaría, lo cual aseguró que es falso.

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