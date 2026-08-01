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Caen 7 miembros de la banda La Dinastía Tocorón que robó 37 armas en Surco

El 28 de mayo, a plena luz del día, esta red criminal ingresó a la armería instalada en el segundo piso de un centro comercial y se llevó 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. Luego de 63 días, un operativo conjunto de la Policía y Fiscalía permitió ubicarlos y capturarlos.

Caen miembros de la banda criminal La Dinantía Tocorón.
Caen miembros de la banda criminal La Dinantía Tocorón.
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El pasado 28 de mayo, un grupo de delincuentes tomó por asalto una armería en Surco, instalada en el segundo piso del centro comercial La Alborada, y robó 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. Ocurrió al promediar la una de la tarde y duró entre dos y tres minutos. Los hampones habían ingresado al establecimiento haciéndose pasar por clientes interesados en realizar una compra.

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Luego de 63 días de ese espectacular atraco, la Policía y miembros del Ministerio Público capturaron a seis presuntos integrantes de la banda criminal La Dinastía Tocorón, acusados de participar en ese delito agravado.

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Así lo confirmaron voceros del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco.

La intervención, liderada por la fiscal provincial comprendió la detención preliminar de César Antonio Riera Machi alis César la locura; Edgar Gabriel Del Calle Rodríguez Balza, alias Chamo; Rafael Leonardo Rodríguez Soto, alias Ruso; Junior José Reyes Guevara, alias Tuerto; Carlos Enrique Tisnao Bedon, alias empresario; y Olga Eunise Guevara Romero, alias Mami y Eduar Emilio Mosquera Arias, alias perucho.

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Las fuerzas del orden ejecutaron el allanamiento con descerraje y registro domiciliario que permitió la incautación de bienes, como parte de la investigación seguida por los presuntos delitos de robo agravado y banda criminal. Las intervenciones se desarrollaron en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Los Olivos y Pachacamac.

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De acuerdo con la investigación, tras cometer el robo los investigados huyeron a bordo de cuatro motocicletas lineales y un vehículo con requisitoria por robo. Posteriormente, los bandoleros se trasladaron hasta un centro recreacional de Pachacámac, donde las diligencias fiscales y policiales permitieron corroborar que ingresaron portando el armamento sustraído en bolsas, con el propósito de ocultarlo.

El despacho fiscal siguió el rastro de la banda criminal, logrando identificar e individualizar la participación de sus integrantes, quienes habrían concertado y distribuido roles para la ejecución del asalto, así como para el transporte y ocultamiento posterior de los bienes sustraídos.

Durante el operativo, se logró también la incautación de vehículos, documentos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, artefactos eléctricos, pasaportes, tarjetas bancarias, joyas, computadoras portátiles, cascos, prendas de vestir y armas de fuego. Estos elementos y la posterior lectura de los dispositivos hallados permitirán fortalecer las investigaciones.

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El día del asalto, las cámaras de seguridad registraron el momento en que tres delincuentes ingresaron con maletas y un costal para recolectar el armamento en exhibición.

Los empleados explicaron que la armería contaba con dos puertas de seguridad independientes que solo se abrían de manera controlada para los compradores. De acuerdo con las imágenes, una vez que superaron los accesos, los hampones sacaron sus armas y encañonaron a los trabajadores del negocio.

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