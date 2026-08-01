Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El pasado 28 de mayo, un grupo de delincuentes tomó por asalto una armería en Surco, instalada en el segundo piso del centro comercial La Alborada, y robó 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. Ocurrió al promediar la una de la tarde y duró entre dos y tres minutos. Los hampones habían ingresado al establecimiento haciéndose pasar por clientes interesados en realizar una compra.

Luego de 63 días de ese espectacular atraco, la Policía y miembros del Ministerio Público capturaron a seis presuntos integrantes de la banda criminal La Dinastía Tocorón, acusados de participar en ese delito agravado.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Así lo confirmaron voceros del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco.

La intervención, liderada por la fiscal provincial comprendió la detención preliminar de César Antonio Riera Machi alis César la locura; Edgar Gabriel Del Calle Rodríguez Balza, alias Chamo; Rafael Leonardo Rodríguez Soto, alias Ruso; Junior José Reyes Guevara, alias Tuerto; Carlos Enrique Tisnao Bedon, alias empresario; y Olga Eunise Guevara Romero, alias Mami y Eduar Emilio Mosquera Arias, alias perucho.

PUEDES VER: Mininter: Compra de más de 31 mil pistolas cerrará brechas en equipamiento, investigación y tecnología policial

Las fuerzas del orden ejecutaron el allanamiento con descerraje y registro domiciliario que permitió la incautación de bienes, como parte de la investigación seguida por los presuntos delitos de robo agravado y banda criminal. Las intervenciones se desarrollaron en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Los Olivos y Pachacamac.

De acuerdo con la investigación, tras cometer el robo los investigados huyeron a bordo de cuatro motocicletas lineales y un vehículo con requisitoria por robo. Posteriormente, los bandoleros se trasladaron hasta un centro recreacional de Pachacámac, donde las diligencias fiscales y policiales permitieron corroborar que ingresaron portando el armamento sustraído en bolsas, con el propósito de ocultarlo.

El despacho fiscal siguió el rastro de la banda criminal, logrando identificar e individualizar la participación de sus integrantes, quienes habrían concertado y distribuido roles para la ejecución del asalto, así como para el transporte y ocultamiento posterior de los bienes sustraídos.

Durante el operativo, se logró también la incautación de vehículos, documentos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, artefactos eléctricos, pasaportes, tarjetas bancarias, joyas, computadoras portátiles, cascos, prendas de vestir y armas de fuego. Estos elementos y la posterior lectura de los dispositivos hallados permitirán fortalecer las investigaciones.

PUEDES VER: ¿Sicario a domicilio?: Cae exconvicto y su pareja dotados de una pistola con silenciador

El día del asalto, las cámaras de seguridad registraron el momento en que tres delincuentes ingresaron con maletas y un costal para recolectar el armamento en exhibición.

Los empleados explicaron que la armería contaba con dos puertas de seguridad independientes que solo se abrían de manera controlada para los compradores. De acuerdo con las imágenes, una vez que superaron los accesos, los hampones sacaron sus armas y encañonaron a los trabajadores del negocio.