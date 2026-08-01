Minedu implementará infraestructura temporal tras sismo en Junín: serán 83 domos modulares educativos

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso el envío de infraestructura temporal para atender a las comunidades educativas más afectadas tras el sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín, el pasado 19 de julio. Si bien al inicio se reportaron 20 instituciones afectadas, las inspecciones técnicas elevaron la cifra a 44 colegios con distintos niveles de afectación.

Para atender esta situación, el sector anunció que en los próximos días implementará un primer paquete de 20 domos modulares que permitirán regularizar el servicio educativo en esa zona del país. Además, otros 63 domos adicionales serán instalados de manera progresiva conforme concluyan los trabajos de limpieza, desmonte y nivelación de los terrenos donde serán ubicados, informó la cartera.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Anuncio del Minedu se produce tras visita de la presidenta Keiko Fujimori a Junín

La disposición del Minedu se produce en respuesta a las indicaciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien el 31 de julio llegó hasta la región afectada por el sismo para supervisar la ayuda tras el sismo que dejó cinco fallecidos, 5.358 damnificados y 4.130 afectados, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El balance de daños en el sector educativo fue actualizado por la Dirección Regional de Educación de Junín y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huancayo y Chupaca, con el apoyo de especialistas del Minedu, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed).

¿Cómo son los domos educativos que implementará el Minedu?

Se trata de estructuras modulares o prefabricadas en forma de cúpula que el Pronied y el Minedu utilizan como aulas temporales de emergencia. Sirven para asegurar la continuidad de las clases escolares ante desastres naturales, sismos o lluvias intensas. Antes, el Gobierno dispuso la instalación de este tipo de infraestructuras para proteger a la comunidad estudiantil ante la amenaza del fenómeno El Niño Costero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.