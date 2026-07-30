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Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 también se sintió en Lima, según el IGP

El sismo de este martes registró a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Pucallpa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 grados
Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 grados
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Un sismo de magnitud 5.7 se registró la noche de este martes en la región Ucayali y fue percibido en diversas zonas del país, incluida la ciudad de Lima, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 7.58 p. m. y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, según informó el Centro Sismológico Nacional del IGP.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, adultos mayores y con discapacidad.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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