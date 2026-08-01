Peruanos en España deben saber esto para viajar a Italia tras propuesta de excluir a la nación española de Schengen

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Los peruanos que residen o se encuentran de viaje en Españadeberán tomar precauciones si planean viajar a Italiadurante agosto. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni anunció la suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen para los viajeros procedentes de España, como respuesta a la crisis migratoria registrada en Ceuta tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos.

Aunque la medida no implica el cierre de fronteras entre ambos países, sí restablece controles para quienes lleguen desde España. Las autoridades italianas señalaron que la prioridad será verificar la documentación de ciudadanos de terceros países, entre ellos los peruanos, antes de autorizar su ingreso.

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¿Qué cambia para los peruanos que viajen desde España?

Desde el 1 de agosto, Italia comenzó a realizar controles aleatorios en aeropuertos y puertos a los pasajeros que llegan desde España. En el aeropuerto de Roma-Fiumicino, por ejemplo, agentes de la Policía italiana solicitaron documentos de identidad y pasaportes a viajeros provenientes de ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga.

De acuerdo con el gobierno italiano, los controles buscan comprobar que los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea cumplen los requisitos para desplazarse dentro del espacio Schengen. Si las autoridades detectan inconsistencias o consideran que existe alguna sospecha, podrán realizar verificaciones adicionales.

La medida tendrá carácter temporal y, según las autoridades italianas, permanecerá vigente durante agosto, aunque Meloni aseguró que buscarán evitar un impacto en la temporada alta de turismo.

¿Por qué Italia tomó esta decisión?

La decisión se produjo después de que más de 60.000 migrantes ingresaran de forma irregular a Ceuta desde Marruecos. Italia argumentó que el restablecimiento de controles responde a razones de seguridad nacional y a la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea.

El anuncio también generó respaldo de algunos gobiernos europeos. Dinamarca apoyó la convocatoria para debatir un endurecimiento de los controles fronterizos, mientras que Francia reforzó la vigilancia en su frontera con España.

Sin embargo, la Comisión Europea recordó que Ceuta y Melilla cuentan con un régimen especial dentro del Código de Fronteras Schengen y precisó que los viajeros que salen de esos territorios ya están sujetos a controles. Asimismo, evitó respaldar la propuesta de excluir a España del espacio Schengen y señaló que una decisión de ese tipo no puede adoptarse de manera unilateral por un Estado miembro (Italia).

Por ahora, los peruanos que viajen desde España a Italia podrán seguir ingresando al país, pero deberán prever controles de identidad y portar toda la documentación que acredite su situación migratoria y el cumplimiento de los requisitos para desplazarse dentro del espacio Schengen.