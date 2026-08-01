Volcán Sabancaya emite cenizas de hasta 1.900 metros y alerta a varios distritos de Arequipa

Volcán Sabancaya emite cenizas y afecta a distritos del valle del Colca | Foto: composición LR/INDECI

Volcán Sabancaya emite cenizas y afecta a distritos del valle del Colca | Foto: composición LR/INDECI

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El volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, registró este viernes 1 de agosto una emisión de cenizas que alcanzó los 1.900 metros sobre la cima del cráter, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). El material volcánico se desplaza hacia los sectores noreste, este y sureste, con posible afectación en distritos del valle del Colca.

Según el reporte, las cenizas se dirigen hacia los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma e Ichupampa, además de centros poblados, estancias y zonas de pastoreo ubicadas en esos sectores. Ante esta situación, el COEN exhortó a la población a mantenerse alejada del cauce de las quebradas y seguir las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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IGP mantiene alerta naranja

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el nivel de alerta volcánica en color naranja para el Sabancaya, debido a que el proceso eruptivo continúa y persiste la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos magmáticos y al fracturamiento interno del volcán.

En su último boletín, correspondiente al periodo del 20 al 26 de julio, el IGP informó que no se registraron explosiones, aunque sí emisiones de vapor de agua, gases y ceniza que alcanzaron hasta 1.500 metros sobre la cima del cráter. Además, advirtió que continúan siendo probables nuevas explosiones que generen columnas eruptivas superiores a 2 kilómetros de altura.

Alerta naranja en el Sabancaya: emisión de cenizas y actividad sísmica

La entidad recomendó no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter y, en caso de caída de ceniza, proteger la nariz y la boca con mascarillas o paños húmedos, además de mantener cerradas puertas y ventanas de las viviendas.

Asimismo, el IGP prevé que, de producirse nuevas emisiones entre el 30 de julio y el 2 de agosto, las cenizas se dispersen principalmente hacia los sectores sur y sureste del volcán, favorecidas por vientos de hasta 55 kilómetros por hora.