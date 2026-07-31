Las Baronesas de la trata son condenadas a penas de 18 y 21 años de prisión

La explotación de mujeres menores crece en La Pampa, Madre de Dios.

La explotación de mujeres menores crece en La Pampa, Madre de Dios.

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Lucero tenía 15 años cuando fue captada por 'Las Baronesas'. Hoy, a sus 31 años recuerda que "sólo quería ahorrar unos soles y volver a Huánuco para ayudar a sus padres a abrir una tienda".

Vivió dos años y medio de una terrible pesadilla en una cantina de La Pampa, una zona minera en Madre de Dios.

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El de Lucero es uno los cientos de casos reportados de trata de mujeres y explotación sexual que se producen en esa región amazónica, miles de personas viven de la minería ilegal e informal.

Allí, incluso en la zona de amortiguamiento y la Reserva Nacional Tambopata , el tráfico sexual opera al lado de la minería fuera de la ley. La fiscalía asegura que es una alianza escalofriante.

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"Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Una vez que las víctimas son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identificación son confiscados. Muchas mujeres son obligadas a proporcionar servicios sexuales a "clientes" en restaurantes, bares o campamentos mineros".

Así lo señala la fiscal Luz Taquire Reynoso a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos – Sétimo Despacho, que obtuvo una sentencia condenatoria contra cuatro integrantes de la organización criminal 'Las baronesas de la trata', dedicada al lavado de activos provenientes del delito de trata de personas, que operó entre los años 2009 y 2024 en Madre de Dios, de acuerdo a una prolija investigación de La República.

En el adelanto de fallo, el juzgado condenó a las cuatro hermanas involucradas: Sonia Ayala Cabello y Yolanda del Pilar Ayala Cabello a 21 años y 3 meses de pena privativa de libertad, mientras que Liliana Yuri Ayala Cabello y Yanet Vilma Ayala Cabello recibieron una condena de 18 años y 9 meses de prisión, todas por el delito de lavado de activos en organización criminal.

Durante el proceso, el despacho fiscal acreditó que el origen ilícito del patrimonio de las cuatro hermanas sentenciadas provenía de actividades vinculadas a la trata de personas y al tráfico de menores.

Entre los principales elementos probatorios se señalaron las diversas investigaciones y operativos fiscales y policiales realizados en La Pampa, donde funcionaba el establecimiento 'California', un bar hasta donde eran trasladadas las víctimas menores de edad, previamente captadas mediante engaños por el clan familiar, para ser explotadas en dicho establecimiento nocturno.

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Asimismo, el Ministerio Público demostró que las ganancias obtenidas por la organización criminal fueron incorporadas al sistema económico mediante actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos.

De este modo generaron un desbalance patrimonial aproximado de S/4.676.351,60. Como parte de estas operaciones se constituyeron empresas y se adquirieron diversos bienes muebles e inmuebles para dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de la actividad delictiva.

LAS MAMIS DE LA ALAMEDA

En esa misma región, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Madre de Dios, en coordinación con la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo de allanamiento y detención de cinco integrantes de la banda criminal 'Las Mamis de la Alameda', quienes son investigados por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución, proxenetismo y trata de personas.

La operación permitió la detención de Merci Katherine Ayra Aguirre, presunta cabecilla de esta banda, quien, en 2019, alquiló un inmueble que vendría funcionando como un prostíbulo clandestino, donde habría menores de edad retenidas; y de otras cuatro personas que cumplirían diversos roles en esta banda delictiva.

MÁS DE 2700 DETENIDOS

Como se recuerda, el 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que vulnera gravemente la libertad y los derechos humanos.

Entre el 2020 y el I semestre de 2026, el Renadespple el registró 2.713 personas detenidas por este delito a nivel nacional.

Los distritos fiscales con más detenidos son Puno (303), Madre de Dios (282), Arequipa (186) y Lima Metropolitana (482).

El 64,7% de los procesados/detenidos tiene entre 18 y 37 años, en tanto que el 84% corresponde a personas de nacionalidad peruana.

La prevención y la persecución del delito son tareas permanentes. Si conoces o sospechas de un caso de trata de personas, ¡denuncia!