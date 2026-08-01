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Papa León XIV: terreno del Terminal Portuario de Eten será la sede de misa central en Lambayeque

Con la definición del espacio que acogerá la multitudinaria misa del Sumo Pontífice en Lambayeque, avanzan los preparativos para lo que será su retorno al Perú en noviembre próximo.

Este será el espacio que acogerá la misa del Santo Padre en Lambayeque
Este será el espacio que acogerá la misa del Santo Padre en Lambayeque | Foto: Gobierno Regional de Lambayeque
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Los preparativos para la anunciada visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año ya iniciaron. El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó que el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, ubicado en las Pampas de Reque, será la sede de la misa multitudinaria que oficiará el Sumo Pontífice durante su paso por la región con la que guarda un vínculo especial por su pasado pastoral.

El lugar fue definido por las autoridades tras la visita de una comitiva oficial del Vaticano, integrada por 14 especialistas que evaluaron las rutas, los escenarios y las condiciones de seguridad para la llegada del Santo Padre. La actividad supondrá también el reencuentro del líder de la Iglesia Católica con la ex Diócesis de Chiclayo, institución religiosa con la que mantiene profundos lazos afectivos por su experiencia previa.

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Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la región Lambayeque

La comitiva técnica enviada por el Vaticano contó con la presencia clave de monseñor José Nahum Jairo Salas, coordinador de los viajes internacionales y conocido en la esfera diplomática como la ‘sombra’ del Papa. El enviado recorrió puntos emblemáticos de la región, como la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, el Grupo Aéreo N.° 6 y el Museo Tumbas Regales de Sipán.

Asimismo, inspeccionó el terreno preseleccionado donde se celebrará la misa multitudinaria. Se trata de un espacio ubicado entre los distritos de Reque y Puerto Eten, con diseño de anfiteatro y pensado para albergar entre un millón y un millón y medio de personas. Tendrá una estructura monumental, con un altar elevado y amplios espacios semicirculares destinados a congregar a los miles de fieles y turistas.

El retorno del papa León XIV a la tierra donde se formó movilizará a miles de fieles

Las autoridades prevén que el regreso del exobispo de Chiclayo, Robert Prevost, movilizará la fe de miles de fieles en el norte del país y consolidará el posicionamiento turístico, cultural y logístico de la región a nivel internacional. A su vez, su presencia demandará una dedicada planificación, por lo que desde el gobierno regional ya coordinan junto al Obispado de Chiclayo, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército del Perú todos los pormenores para la visita del Sumo Pontífice.

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