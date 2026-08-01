Julián Pérez: Comisión de Ética investigará al diputado tras su instalación

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La Comisión de Ética del Congreso investigará al diputado Julián Pérez apenas quede instalada, según confirmó Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Colchado remarcó que el Congreso aún transita la etapa de conformación de comisiones, por lo que la Comisión de Ética todavía no tiene competencia formal sobre el caso. Apenas se constituya, según explicó, tomará el expediente de Pérez Mallqui como uno de sus primeros asuntos. Además, descartó cualquier tipo de blindaje hacia el legislador. "Acá otorongo sí va a comer otorongo", dijo, en referencia a que ningún colega lo protegerá dentro del Parlamento.

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Julián Pérez fue intervenido en flagrancia luego de que su expareja, identificada como Laura Evelin Bonilla Valerio, lo acusara de agredirla en su propio departamento, ubicado en el jirón Manco Segundo. Bonilla Valerio lo había defendido antes como abogada en otro proceso judicial. El diputado, elegido por la región Cusco, juró el cargo apenas seis días antes de este nuevo episodio.

La propia bancada de Juntos por el Perú se pronunció tras conocerse la detención. El grupo parlamentario anunció que evaluará sanciones disciplinarias internas contra Pérez Mallqui, aunque precisó que la decisión dependerá del resultado de la investigación fiscal. "Reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso", señaló la agrupación en un comunicado.