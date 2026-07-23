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UE acuerda nuevas sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania y extiende por 12 meses el tope al precio del petróleo

El acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones, incluye la congelación de 32 bancos y busca debilitar las fuentes de ingresos rusas.

La Unión Europea (UE) aprobó el 23 de julio su vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, enfocándose en limitar las ganancias de petróleo tras la invasión de Ucrania.
La Unión Europea (UE) aprobó el 23 de julio su vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, enfocándose en limitar las ganancias de petróleo tras la invasión de Ucrania. | Composición LR/AFP
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La Unión Europea (UE) concretó este jueves 23 de julio un acuerdo político para aprobar su vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, a raíz de la invasión a Ucrania. Entre las disposiciones clave destaca la prórroga por 12 meses del tope al precio del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril, estrategia orientada a restringir las ganancias energéticas del Kremlin. La decisión final surgió tras varias semanas de complejas negociaciones entre los 27 Estados miembros.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, valoró el pacto al señalar que "nuestras sanciones siguen debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico ruso". La titular del ejecutivo comunitario confirmó la inclusión de 32 bancos en la lista de entidades congeladas para transacciones. Asimismo, justificó la pausa del reajuste en el valor del crudo "para que la maquinaria bélica rusa no se beneficie de las perturbaciones del mercado".

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Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, definió la resolución como "otro paso decisivo para intensificar la presión sobre Rusia". El dirigente detalló que el conjunto punitivo impacta en energía, servicios financieros, comercio y criptoactivos. En tanto, la presidencia irlandesa del organismo subrayó que las medidas buscan "golpear las fuentes de ingresos de Rusia, dificultar su flota en la sombra y alterar sus cadenas de suministro".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, valoró el pacto al señalar que

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, valoró el pacto al señalar que "nuestras sanciones siguen debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico ruso". Foto: @vonderleyen/X

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El límite al petróleo ruso y la excepción naval de Atenas

Bruselas optó por mantener el tope al crudo ruso en 44,10 dólares por barril ante la volatilidad internacional, lo que evitó un alza automática a 58 dólares que incrementara las ganancias de Moscú. En paralelo, el bloque europeo amplió los castigos contra la "flota en la sombra" utilizada por el Kremlin para trasladar combustible y esquivar los controles globales.

Las conversaciones sufrieron días de parálisis por el rechazo de Grecia, cuyo sector naviero cuestionó la prohibición de transportar gas natural licuado hacia destinos externos a la UE. Atenas sostuvo que esa medida perjudicaría a las firmas europeas sin mermar las arcas rusas, pues los operadores de otros continentes asumirían el negocio.

Para destrabar el acuerdo, el Gobierno griego logró una excepción temporal sobre los contratos de GNL suscritos antes del 24 de febrero de 2022. Esa disposición, sujeta a revisión anual por el Consejo de la UE, posibilitó el aval definitivo al paquete. Según diplomáticos europeos, la solución preserva la unidad del bloque mientras mantiene la presión económica sobre el Estado liderado por Vladimir Putin.

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Aislamiento financiero, criptoactivos y 'flota en la sombra': las nuevas sanciones de la UE contra Rusia

La Unión Europea (UE) endureció el cerco sobre la economía rusa con el veto a 32 bancos adicionales en su lista de prohibición de transacciones, sumados a las decenas de instituciones bajo castigo. La lista abarca a la Bolsa de Moscú y diversos organismos clave para la operatividad internacional del Kremlin, con lo que amplía el aislamiento del sistema financiero del país.

Las restricciones abarcan ahora a plataformas e intercambios de criptoactivos, además de empresas petroleras que facilitan la evasión de medidas previas. Mediante esta acción, Bruselas busca clausurar las vías alternativas de financiación y obstaculizar el acceso de Rusia al comercio global a través de herramientas digitales.

El paquete sanciona a más de 200 personas y entidades por "respaldar la invasión, difundir propaganda o facilitar la evasión", e incluye a buques de la "flota en la sombra" dedicada al transporte de crudo. Ciertas iniciativas iniciales —como vetar productos pesqueros o prohibir la entrada de militares rusos al espacio Schengen— sufrieron flexibilizaciones tras las objeciones de varios Estados miembros.

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