España afronta una nueva crisis migratoria tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos

El alcalde de Ceuta, Juan Vivas, declaró que la situación es una “absoluta emergencia humanitaria” y solicitó respuestas del Gobierno español ante el flujo masivo de migrantes | RTVE

El alcalde de Ceuta, Juan Vivas, declaró que la situación es una “absoluta emergencia humanitaria” y solicitó respuestas del Gobierno español ante el flujo masivo de migrantes | RTVE

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Miles de migrantes ingresaron este jueves a Ceuta desde Marruecos en una nueva oleada migratoria que ha colapsado los servicios de acogida de la ciudad autónoma de España. Cientos de personas cruzaron el espigón fronterizo del Tarajal a pie y en masa durante el mediodía, mientras la Guardia Civil se limitaba a observar sin poder contener el flujo. Se suman así a los más de 1.500 que habían llegado en los últimos diez días, principalmente a nado desde las costas marroquíes.

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, calificó la situación como una "absoluta emergencia humanitaria y social" en declaraciones a TVE. "En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de 200 personas por día, lo que ha provocado el colapso de los centros de acogida y de estancia temporal. La llegada masiva se produce además durante la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La frontera de Ceuta y el otro enclave español de Melilla representan las únicas conexiones terrestres entre África y la Unión Europea. Este episodio recuerda la crisis de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron a la ciudad en solo dos días, en aquel entonces por una relajación de los controles fronterizos por parte de Rabat en medio de tensiones diplomáticas.

Sánchez moviliza recursos ante la emergencia migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en su cuenta de X que el Ejecutivo está "volcado en dar una respuesta inmediata a la situación". El mandatario conversó con Vivas y aseguró que movilizan "todos los recursos necesarios" y trabajan "con las autoridades marroquíes e internacionales" con el fin de recuperar la normalidad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció un viaje a Ceuta con el objetivo de seguir la evolución de la crisis. El ministerio destacó en un comunicado "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria", y denunció que las redes de tráfico de personas instrumentalizan los flujos migratorios. Ambos países acordaron revisar e implementar medidas que permitan la entrega a Marruecos, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente.

Centros de acogida colapsan por el flujo migratorio

Los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentran totalmente saturados, según constató EFE. Familias enteras, mujeres, niños y jóvenes deambulan por las calles del centro de Ceuta sin un lugar donde ser atendidos adecuadamente. La Guardia Civil cortó los accesos a la frontera y redirigió a los marroquíes para no obstaculizar el tránsito en la aduana.

El sindicato policial Jupol denunció la "absoluta pasividad de las autoridades marroquíes" y las acusó de permitir que cientos de personas accedan a nado a territorio español sin una actuación eficaz que busque impedir estas salidas. "Mientras España moviliza todos sus recursos, Marruecos permanece impasible", indicó el sindicato en un comunicado.

Vecinos denuncian desprotección

Los residentes de Ceuta manifestaron su preocupación ante el colapso de la ciudad. "Sentimos mucha desprotección por parte del Gobierno, abandono", señaló Bárbara, una vecina, a medios locales. Óscar, otro habitante, denunció que "las calles están inundadas de gente deambulando de un lado a otro". "Estamos preocupados por nosotros mismos y por ellos".

Los testimonios reflejan el malestar de una población que se siente desbordada por la situación y que reclama respuestas inmediatas a las autoridades. El gobierno autonómico pidió que el Ejecutivo active la “emergencia nacional” y un mando único para hacer frente al flujo migratorio.

Feijóo pide activar la ley y desplegar al Ejército en Ceuta

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instó al Gobierno a activar el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional para declarar la emergencia y desplegar al Ejército. En un vídeo publicado en X, Feijóo calificó la situación como "una crisis de seguridad nacional" y advirtió de que "las fuerzas y cuerpos del Estado están desbordadas".

Feijóo respaldó la petición unánime de la Asamblea de Ceuta y añadió que el Ejecutivo "no puede mirar para otro lado" y que debe cerrar las fronteras y movilizar al Ejército en la zona. "No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea", afirmó el dirigente conservador.