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Keiko Fujimori justifica designación de Luis Dyer pese a no tener experiencia en el sector salud

La mandataria defendió el nombramiento de Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, y aseguró que priorizó un perfil de gestión antes que uno técnico en salud, pese a los cuestionamientos del Colegio Médico del Perú.

Colegio de Médicos cuestionó designación de Luis Dyer. Foto: Presidencia
Colegio de Médicos cuestionó designación de Luis Dyer. Foto: Presidencia
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La presidenta Keiko Fujimori respaldó a Luis Dyer como su ministro de Salud, luego de que su designación generara cuestionamientos por no contar con experiencia previa en el sector sanitario. La mandataria argumentó que la elección respondió a un criterio de gestión y no a un perfil médico, y pidió esperar resultados antes de emitir un juicio sobre su desempeño.

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Dyer llegó al Ministerio de Salud desde su cargo como jefe de personeros de Fuerza Popular, el partido de la propia Fujimori. Ese dato alimentó las críticas de gremios médicos, que cuestionaron la falta de trayectoria técnica del funcionario para dirigir un sector con problemas estructurales como el desabastecimiento de medicamentos y la saturación de hospitales.

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Ante la prensa, la presidenta explicó que su gabinete quedó completo desde el primer día de su gobierno. Comparó ese ritmo con el de "épocas anteriores", cuando —según dijo— la conformación ministerial tomaba varios días. Con eso buscó proyectar una imagen de orden y rapidez en el arranque de su gestión.

Fujimori insistió en que el criterio central para elegir a sus ministros fue la capacidad de resolver problemas concretos de la ciudadanía. En el caso de Dyer, dijo que el objetivo es mejorar la atención en hospitales y postas médicas, garantizar el abastecimiento de medicamentos y reducir las colas que enfrentan los pacientes a diario.

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Las críticas del Colegio Médico y la respuesta del Gobierno

El Colegio Médico del Perú expresó su preocupación por el nombramiento de Dyer, al considerar que el cargo requiere un perfil con formación en salud pública. Fujimori respondió a esas objeciones sin confrontar directamente el argumento técnico. Dijo haber "visto las preocupaciones" del gremio, pero remarcó que su prioridad fue encontrar a alguien capaz de ordenar la gestión del sector, no necesariamente un especialista en medicina.

La mandataria describió a Dyer como un "gran gerente", con capacidad para coordinar con médicos, enfermeras y el personal técnico del ministerio. Ese enfoque gerencial marca una diferencia con la lógica que suele guiar los nombramientos en sectores altamente técnicos como salud o educación, donde la experiencia especializada suele pesar más en la evaluación pública.

La presidenta también anunció que exigirá presencia constante de sus ministros en las regiones del país. Pidió que al menos tres días a la semana los funcionarios viajen al interior, y adelantó que ella misma retomará esos recorridos. Además, descartó cambios en los feriados o recortes de derechos laborales.

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