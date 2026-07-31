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Un sismo de magnitud 4,7 sacudió las cercanías de la ciudad italiana de Nápoles, en la zona de los Campos Flégreos, a las 7:47 p. m. hora local, convirtiéndose en uno de los más fuertes de las últimas décadas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a cinco kilómetros de Pozzuoli y se localizó a una profundidad de tres kilómetros, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

El Departamento de Protección Civil de Italia confirmó que el temblor dejó al menos diez personas con heridas leves, además de provocar derrumbes en edificaciones deshabitadas y desprendimientos de rocas que dañaron propiedades. Como medida preventiva, las autoridades locales dispusieron el corte del suministro eléctrico en diversos sectores, así como la suspensión de los servicios de trenes, metro y la cancelación de ferris desde el puerto de Pozzuoli hacia las islas de Isquia y Procida.

Una zona de alta actividad sísmica en Nápoles

El golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera volcánica con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos. La zona que alberga medio millón de personas atraviesa una fase de bradisismo, un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y el magma acumulado en las profundidades.

Los temblores más significativos, antes del evento sísmico, se remontan al 12 de marzo y al 30 de junio de 2025, cuando se registró una magnitud de 4,6. El antecedente más mortífero de las últimas décadas fue un sismo de magnitud 6,9 que azotó la zona de Irpinia, en el sur de Italia, en noviembre de 1980, causando la muerte de unas 2.700 personas y devastando cientos de pueblos.

No hay riesgo de erupción volcánica

Según los reportes oficiales, los sismos registrados en la zona no significan una erupción volcánica inminente, pero requieren seguimiento por parte de las autoridades debido a las características del sistema volcánico de los Campos Flégreos.

Los expertos continúan recopilando información sobre el comportamiento del terreno, la actividad sísmica y otros parámetros relacionados con el volcán. El objetivo es mantener actualizado el monitoreo y brindar información a los habitantes de la zona.