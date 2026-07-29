Decano del Colegio Médico señala "serias preocupaciones" por designación de Luis Dyer como ministro de Salud

Luis Dyer fue designado como nuevo ministro de Salud por Keiko Fujimori | Foto: presidencia del Perú.

Luis Dyer fue designado como nuevo ministro de Salud por Keiko Fujimori | Foto: presidencia del Perú.

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Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, señaló que desde su institución existen serias preocupaciones por la designación de Luis Dyer —empresario y exjefe de personeros de Fuerza Popular— como nuevo ministro de Salud. Riega López precisó que Dyer no cuenta con experiencia previa conocida en el sector.

"Tenemos serias preocupaciones respecto a esta designación. El perfil públicamente conocido del ministro no evidencia experiencia en salud ni en el sector. La salud no es un ámbito en el que exista una larga curva de aprendizaje. Cada decisión tiene un impacto directo sobre la vida de las personas", declaró a RPP.

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Asimismo, el decano del Colegio Médico del Perú criticó la falta de detalles en el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori para explicar cómo se reformará el sistema de salud durante su gobierno. Riega López deseó éxitos a la gestión de Fujimori y llamó a priorizar las políticas de salud.

"Para el Colegio Médico del Perú, el inicio de un nuevo gobierno siempre representa la posibilidad de resolver problemas serios y de gran magnitud. (…) La presidenta ha planteado un gobierno basado en la meritocracia. Sin embargo, creemos que uno de los temas pendientes de su mensaje ha sido el desarrollo de una propuesta integral para el sistema de salud del Perú. El país necesita un equipo técnico y una hoja de ruta que especifique cómo se desarrollará", señaló.