Nueva promesa para la salud pública: Minsa aprueba proyecto de más de S/ 33 millones para moderna sede en Jesús María

La nueva infraestructura contará con aulas digitales y laboratorios, permitiendo ampliar la capacidad formativa y atender las necesidades del sistema actual. | Foto: Ministerio de Salud

La nueva infraestructura contará con aulas digitales y laboratorios, permitiendo ampliar la capacidad formativa y atender las necesidades del sistema actual. | Foto: Ministerio de Salud

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El Ministerio de Salud (Minsa) obtuvo la viabilidad del proyecto de inversión para construir la nueva sede institucional de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), infraestructura que estará ubicada en el distrito de Jesús María. La iniciativa contempla una inversión superior a S/ 33,6 millones y tiene como objetivo fortalecer la formación, investigación e innovación del personal del sector salud.

La declaración de viabilidad fue otorgada por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), lo que permitirá avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto, entre ellas la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra y el equipamiento de las nuevas instalaciones.

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Nueva sede de la Ensap contará con aulas digitales, laboratorios y espacios para investigación

El proyecto contempla la construcción de una infraestructura moderna equipada con aulas digitales, laboratorios y ambientes especializados para el desarrollo de actividades académicas, capacitación continua e investigación en salud pública. De acuerdo con el Minsa, estas instalaciones permitirán ampliar la capacidad formativa de la institución y atender las necesidades actuales del sistema sanitario.

La nueva sede estará destinada a la preparación de médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos, técnicos, gestores y demás servidores del sector salud que desempeñan funciones en distintas regiones del país. Con ello, la Ensap busca fortalecer la capacitación de los profesionales que integran el sistema de salud a nivel nacional.

Proyecto de S/ 33,6 millones busca fortalecer la formación del personal de salud en todo el Perú

La inversión asciende a S/ 33.641.536 y marca el cierre de la fase de preinversión del proyecto, desarrollada de manera conjunta entre la Ensap y el Pronis. La obtención de la viabilidad habilita el inicio de las siguientes etapas del ciclo de inversión pública para concretar la construcción de la nueva sede.

El director general de la Ensap, Juan José María Pizarro, señaló que esta infraestructura permitirá ampliar la capacidad de formación de la institución y ofrecer mejores condiciones para la preparación del talento humano del sector salud. Actualmente, la escuela fortalece las capacidades y certifica a 4.879 profesionales de la salud cada mes, labor que, según el Minsa, podrá consolidarse con la puesta en marcha de la nueva sede en Jesús María.