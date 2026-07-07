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Delegación del Vaticano recorre Chiclayo para preparar la visita del papa León XIV

Además de Chiclayo, se confirmó que el papa León XIV visitará Piura, Cusco, Pucallpa y Lima, según declaraciones del presidente del Congreso, José María Balcázar.

Papa León XIV visitará el Perú en noviembre
Papa León XIV visitará el Perú en noviembre | Difusión - Composición El Popular
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La comisión del Vaticano recorre Chiclayo y está conformada por representantes de la Cancillería peruana, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana, así como por autoridades de Lambayeque y de la Diócesis de Chiclayo. Los operativos se realizan ante la próxima llegada del santo padre al Perú en noviembre de este año.

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La visita de esta delegación tiene como objetivo inspeccionar los lugares que servirán como escenarios para la llegada del papa León XIV a la ciudad norteña.

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Este miércoles, los integrantes de la comisión continuarán su recorrido con una inspección a la zona de Las Pampas de Reque. De acuerdo con RPP, este lugar ha sido propuesto por las autoridades como sede de la misa central que celebrará el papa León XIV durante su visita.

Además de Chiclayo, el presidente del Congreso, José María Balcázar, confirmó que el sumo pontífice también visitará las ciudades de Piura, Cusco, Pucallpa y Lima.

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