Keiko Fujimori promete reducir la anemia infantil a la mitad, pero omite cómo financiará la meta

La presidenta Keiko Fujimori anunció en su primer Mensaje a la Nación la meta de reducir a la mitad la anemia infantil y la desnutrición crónica en Perú, destacando la crisis social actual. | composición LR

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La presidenta Keiko Fujimori anunció durante su primer Mensaje a la Nación que su gobierno buscará reducir a la mitad la anemia infantil y la desnutrición crónica, además de reorganizar los programas sociales para crear un sistema de protección integral de la infancia, la adolescencia y las familias con cobertura universal.

En su discurso, la mandataria sostuvo que el país enfrenta una situación crítica en materia social. "Tres de cada diez compatriotas no tienen certeza de contar con los alimentos necesarios diariamente y el 35% de los niños de 6 a 35 meses sufre anemia. Esto es inmoral", afirmó. También prometió una intervención especial en zonas rurales, la Amazonía y comunidades indígenas, así como el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para garantizar alimentación escolar.

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No obstante, Jessica Huamán, nutricionista e investigadora en seguridad alimentaria, cuestiona que, aunque las metas son necesarias, el mensaje dejó varias interrogantes sobre cómo se ejecutarán. Consultada por La República, calificó la propuesta como "bastante ambiciosa", pero sostuvo que el Gobierno aún debe precisar el camino para alcanzarla.

"La reducción de la anemia y la desnutrición no depende únicamente de anunciar una meta. Se necesita definir si habrá un plan multisectorial o una política de Estado que articule a todos los niveles de gobierno", explicó. La especialista recordó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó recientemente que el 30,5% de la población peruana vive en situación de inseguridad alimentaria, indicador mencionado también por la presidenta durante su discurso.

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Sin presupuesto y primer nivel fortalecido, la meta será difícil

Para Huamán, uno de los principales vacíos del anuncio es la ausencia de compromisos presupuestales. "Hubiera sido importante precisar cuánto se destinará para combatir la anemia. En gobiernos anteriores el presupuesto bordeó los S/ 800 millones, pero no basta con asignar recursos; también deben ejecutarse adecuadamente", señaló.

Asimismo, sostuvo que cualquier estrategia deberá comenzar por fortalecer el primer nivel de atención, donde se realiza el control prenatal y el seguimiento del crecimiento infantil. "Si en los centros de salud no hay médicos, nutricionistas, hemoglobinómetros o suplementos de hierro suficientes, será muy difícil lograr una reducción real de la anemia", advirtió.

Añadió que la protección de la primera infancia empieza incluso antes del nacimiento. "Cuando hablamos de los primeros mil días de vida hablamos también del embarazo. Si una gestante presenta anemia, aumenta el riesgo de parto prematuro o bajo peso al nacer. Por eso la atención debe empezar desde la madre", explicó.

La reducción anunciada también responde a un cambio técnico

Otro aspecto señalado por la especialista es que la cifra del 35% de anemia mencionada por la presidenta responde a la actualización reciente de la norma técnica para diagnosticar la enfermedad.

Huamán explicó que anteriormente se consideraba anemia cuando un menor de dos años registraba menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina. Con la nueva norma, el punto de corte pasó a 10,5 gramos por decilitro, lo que reduce estadísticamente el número de niños diagnosticados.

"No significa necesariamente que la anemia haya disminuido, sino que cambió el criterio diagnóstico. Por eso también será necesario actualizar las metas nacionales bajo esta nueva metodología", precisó.

Piden convertir la lucha contra la anemia en una política de Estado

La nutricionista consideró que una de las prioridades del nuevo gobierno debería ser actualizar el plan multisectorial contra la anemia e institucionalizarlo mediante una política de Estado que trascienda los cambios de ministros. "Hemos tenido muchos cambios en el Ministerio de Salud y cada gestión ha manejado prioridades distintas. Si la lucha contra la anemia se convierte en una política de Estado, las metas no dependerán de cada ministro", indicó.

Además, recomendó monitorear indicadores como el incremento del presupuesto destinado a combatir la anemia, la ejecución de esos recursos por parte de los gobiernos regionales y el acceso a agua segura, especialmente en la Amazonía. "La inseguridad alimentaria está directamente relacionada con la anemia y la desnutrición. Puno registra los mayores niveles de anemia y Loreto los mayores índices de desnutrición crónica; ambas regiones también presentan alta inseguridad alimentaria", sostuvo.

Relanzamiento del PRONAA genera incertidumbre

Otro de los anuncios del discurso fue el relanzamiento del PRONAA para garantizar alimentación nutritiva en colegios públicos. Sin embargo, Huamán indicó que aún no está claro cómo funcionará el programa ni qué ocurrirá con los actuales esquemas de apoyo alimentario.

"La presidenta habló de reorganizar los programas sociales, pero no explicó si los comedores populares, ollas comunes, el Vaso de Leche o las tarjetas alimentarias serán absorbidos por el nuevo PRONAA o continuarán funcionando de manera independiente", señaló. Según la especialista, esta incertidumbre preocupa especialmente a las organizaciones sociales que actualmente reciben apoyo estatal y desconocen cómo operará el nuevo sistema.

Finalmente, también pidió acelerar la aprobación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pendiente desde 2021. "Es una deuda del Estado. Debe publicarse pronto, pero además someterse a consulta ciudadana para garantizar que realmente responda a los problemas de inseguridad alimentaria que enfrenta el país", concluyó.