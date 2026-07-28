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Chosica cierra accesos a canal del río Huaycoloro tras detectar que conductores lo usaban como vía rápida

La medida, adoptada tras detectar el uso indebido de la canalización como vía alterna, implica vigilancia permanente para impedir el paso de vehículos no autorizados y proteger a la población local.

Municipalidad de Lurigancho-Chosica cierra accesos a canalización de quebrada Huaycoloro para prevenir accidentes y proteger infraestructura
Municipalidad de Lurigancho-Chosica cierra accesos a canalización de quebrada Huaycoloro para prevenir accidentes y proteger infraestructura | Foto: difusión
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La Municipalidad de Lurigancho-Chosica cerró de forma definitiva los accesos a la canalización de la quebrada Huaycoloro luego de comprobar que decenas de conductores utilizaban esta infraestructura como una vía alterna para reducir sus tiempos de viaje. La medida busca evitar accidentes, preservar una obra construida para contener huaicos y reforzar la seguridad ante un eventual El Niño.

Serenazgo y la Subgerencia de Fiscalización Administrativa mantienen vigilancia permanente en los tres ingresos clausurados para impedir el paso de motocicletas, mototaxis, camionetas y camiones. Según la comuna, transitar por el canal representa un riesgo para los conductores y compromete una infraestructura diseñada exclusivamente para conducir grandes volúmenes de agua durante lluvias intensas.

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La decisión se adoptó pocos días después de que se difundieran imágenes de vehículos que recorrían la canalización en el sector de Cajamarquilla. Muchos conductores optaban por esta ruta para evitar la congestión vehicular y llegar con mayor rapidez hacia la avenida Ramiro Prialé.

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Un atajo que puso en riesgo una obra millonaria

La canalización de la quebrada Huaycoloro tiene una extensión superior a los 10 kilómetros y demandó una inversión que supera los S/ 700 millones. Su construcción respondió a la necesidad de proteger a más de 50.000 habitantes de sectores como Cajamarquilla, Huachipa, Campoy y Nevería frente a huaicos e inundaciones.

Sin embargo, la infraestructura comenzó a recibir un flujo constante de vehículos particulares y de transporte público. Reportes periodísticos evidenciaron el ingreso de minivanes, motocicletas, mototaxis y camionetas a través de accesos no autorizados. Algunos conductores reconocieron que utilizaban el canal para reducir un recorrido de hasta 45 minutos a un trayecto de apenas 15 o 20 minutos.

La municipalidad advirtió que ese uso indebido incrementa el riesgo de accidentes y acelera el deterioro de una obra concebida para la gestión de emergencias y no para el tránsito vehicular. Por ello, dispuso el cierre definitivo de los accesos y reforzó el control en la zona.

Prevención ante un posible El Niño

El cierre coincide con las acciones que distintas entidades ejecutan para reducir el impacto de un eventual Fenómeno El Niño. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) desarrolla trabajos de limpieza, descolmatación, conformación de bordos y construcción de diques en la cuenca del río Rímac y la quebrada Huaycoloro, con el propósito de disminuir el riesgo de inundaciones y erosión fluvial.

Además, la entidad recordó que la faja marginal de la quebrada Huaycoloro quedó delimitada oficialmente en 2019 para preservar el cauce natural y proteger a la población e infraestructura frente a huaicos y otros eventos extremos. La ANA también exhortó a los gobiernos regionales y locales a instalar la señalización e hitos correspondientes para fortalecer la gestión preventiva del riesgo.

Con el cierre de los accesos, la Municipalidad de Lurigancho-Chosica busca recuperar la función original de la canalización y evitar que una infraestructura estratégica para la protección de miles de vecinos continúe siendo utilizada como una carretera improvisada en vísperas de la temporada de lluvias.

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