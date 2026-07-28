José Chang es el nuevo ministro de Educación en el gobierno de Keiko Fujimori

José Chang es el nuevo ministro de Educación. Foto: captura de pantalla

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José Chang juró como titular del Ministerio de Educación este martes, durante la instalación del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Rector de la Universidad de San Martín de Porres desde 1996, ya había ocupado esta misma cartera entre 2006 y 2011 bajo el segundo gobierno de Alan García.

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