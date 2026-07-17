El informe expone que 27 distritos de la región enfrentan un riesgo muy alto de inundación. | Composición LR | Almendra Ruesta

El informe expone que 27 distritos de la región enfrentan un riesgo muy alto de inundación. | Composición LR | Almendra Ruesta

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Más de un millón de habitantes de Piura se encuentran en riesgo ante un eventual Fenómeno de El Niño (FEN) de gran intensidad debido a la vulnerabilidad de la región y al crítico estado del río Piura, cuyo cauce se ha reducido por la acumulación de sedimentos y vegetación. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que el tiempo para ejecutar obras de infraestructura definitiva ya se agotó y que la prioridad debe centrarse en medidas inmediatas para reducir el riesgo de inundaciones antes del inicio de la temporada de lluvias.

Según el estudio de escenarios de riesgo por inundaciones y movimientos en masa ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, elaborado por el Cenepred, 27 distritos de Piura presentan un riesgo muy alto de inundación y otros 22 un riesgo alto, lo que convierte a la región en una de las más expuestas del país frente a un evento climático extremo.

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María Gallo, vocera del Cenepred, explicó que las soluciones estructurales que debía ejecutar la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), antes a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ya no podrán concretarse antes del periodo lluvioso. En ese contexto, instó a los gobiernos distritales, regional y nacional a concentrar sus esfuerzos en labores de mitigación durante los cuatro meses que restan antes de las precipitaciones.

Río Piura perdió capacidad de respuesta

La preocupación se agrava por el estado del río Piura. Tras el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, que dejó más de 450.000 damnificados y provocó el desborde del afluente con un caudal superior a los 3.800 metros cúbicos por segundo, el cauce no ha recuperado su capacidad hidráulica.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, advirtió que, debido a la colmatación y al crecimiento de vegetación, actualmente el río solo podría soportar alrededor de 2.000 metros cúbicos por segundo en el tramo que atraviesa Piura y Castilla, lo que incrementa el riesgo de un nuevo desborde.

A ello se suma el reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó 74 puntos críticos en el departamento que requieren atención inmediata mediante trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas.

El vocero de la Contraloría, Luis Castillo, cuestionó que el Gobierno Regional de Piura no haya destinado recursos para intervenir el río pese a las reiteradas advertencias de los organismos especializados.

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Vecinos recuerdan la tragedia de 2017

El temor también persiste entre la población. Magaly Valdiviezo, vecina de la calle Apurímac, recordó que durante las inundaciones de 2017 el agua superó los dos metros de altura y destruyó por completo su vivienda.

"No fue una falla de la naturaleza, fue una falla humana. Siento total indignación, no se ve el trabajo de los gobiernos locales", afirmó.

En la misma línea, Félix Yovera, presidente del Colectivo Social del Bajo Piura, criticó que, a casi una década del desastre, no exista un plan integral para el manejo del río.

"El próximo año volveremos a estar haciendo descolmataciones. ¿Por qué no invertimos en soluciones definitivas? Corremos otra vez el riesgo de inundarnos", sostuvo.

Gobierno admite que solo queda intervenir los puntos críticos

Frente a este escenario, el Gobierno Regional de Piura y la ANIN sostuvieron una reunión técnica para revisar el proyecto de protección de riberas vulnerables del río Piura, que contempla obras de defensa ribereña para reducir el impacto de futuras inundaciones.

Además, el representante de la ANIN, Miguel Yamasaki, informó que el Ejecutivo prepara una estrategia conjunta con el Ministerio de Vivienda, el Midagri y el Ejército para movilizar maquinaria pesada y ejecutar trabajos de descolmatación del río.

Sin embargo, reconoció que las obras definitivas deberán esperar. "Hacer obras de inversión faltando cuatro meses es imposible, así tengamos todo el dinero del mundo. Solo nos queda limpiar los puntos más críticos del río Piura", señaló. También advirtió que, con el ritmo actual de financiamiento, la ejecución de los proyectos heredados de la ARCC podría extenderse hasta 2040.

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