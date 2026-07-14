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Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en su servicio y emite comunicado a pasajeros

La concesionaria anunció que ya trabaja para restablecer el servicio de la Línea 1, aunque no indicó las causas del problema.

Línea 1 reportó demoras en su servicio
Línea 1 reportó demoras en su servicio | Composición LR | RGNoticias
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La Línea 1 del Metro de Lima informó este 14 de julio que su servicio presenta demoras en la circulación de los trenes, situación que afecta a miles de usuarios que utilizan este sistema de transporte para desplazarse por la capital.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la concesionaria indicó que ya trabaja para restablecer la normalidad, aunque no precisó las causas de la incidencia ni el tiempo estimado para solucionar el problema.

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Línea 1 confirma retrasos en su servicio

En el pronunciamiento, la empresa informó a los pasajeros que se vienen registrando retrasos en la operación de los trenes y pidió comprensión mientras se realizan las acciones necesarias para superar la contingencia.

"Estimados pasajeros, se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", señala el comunicado emitido.

Hasta el momento, la Línea 1 no ha detallado si las demoras responden a una falla técnica, una incidencia operativa o algún evento externo que afecte la circulación de los trenes.

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Usuarios reportan largas esperas

Tras conocerse el anuncio, pasajeros comenzaron a reportar en redes sociales mayores tiempos de espera en diversas estaciones del recorrido, lo que generó congestión en los andenes durante las primeras horas del día.

La Línea 1 recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la normalización del servicio.

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