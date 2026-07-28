Keiko Fujimori reitera que solo se mantendrá en el poder durante cinco años: "Ni un día más" | Foto: Carlos Felix

Keiko Fujimori reitera que solo se mantendrá en el poder durante cinco años: "Ni un día más" | Foto: Carlos Felix

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Luego de su investidura presidencial, Keiko Fujimori inició su mensaje a la Nación diciendo que se mantendría en el poder solo durante cinco años. "Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más", señaló Fujimori después de agradecer la presencia de los diversos jefes de Estado.

Además, durante el acto protocolar, varios legisladores de bloques opositores abandonaron el recinto como gesto de rechazo, portando fotografías de las víctimas y arengando en reclamo de justicia por las personas fallecidas durante las manifestaciones sociales.

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En medio de las protestas en el hemiciclo, la mandataria continuó con su discurso y señaló que recibe un país "marcado por el abandono" y un Estado "debilitado por la improvisación" y la corrupción. A pesar de la presencia que Fuerza Popular ha mantenido en el Parlamento durante los últimos años.

La presidenta también mencionó que, según la Contraloría, solo en 2023 se perdieron más de 24 mil millones de soles y que el mal manejo en compras públicas generó grandes pérdidas económicas.

“Diversos análisis estiman, además, que la ineficiencia en el gasto público supera los 40 mil millones de soles cada año. (…) Este manejo ineficiente del Estado se materializa también en las compras públicas. La mala gestión de las adquisiciones de bienes, obras y servicios generan una pérdida de hasta el 19 % del gasto contratado”.

Sobre el fenómeno El Niño

Fujimori también anunció que su gobierno se enfocará en la seguridad y en prevenir los daños por el fenómeno El Niño. Para ello, pedirá facultades delegadas al Congreso y emitirá decretos de urgencia. Confirmó que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía y asumirán el control del orden interno en zonas en estado de emergencia.

En el ámbito social, la presidenta fijó como meta reducir a la mitad la anemia y la desnutrición infantil. Anunció el relanzamiento del PRONAA para dar alimentos en los colegios públicos y el aumento de la pensión para adultos mayores.

"Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", indicó.