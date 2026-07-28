Keiko Fujimori anuncia una Autoridad Nacional Digital para agilizar trámites y reducir la burocracia

Fujimori apuesta por la tecnología e inteligencia artificial en la administración pública | Foto: La República

Fujimori apuesta por la tecnología e inteligencia artificial en la administración pública | Foto: La República

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Keiko Fujimori anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital para liderar la transformación tecnológica del Estado y reducir la burocracia, como parte de la reforma de la administración pública que planteó durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. La presidenta sostuvo que la nueva entidad permitirá simplificar los trámites, mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar el acceso a los servicios públicos mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

La mandataria señaló que esta iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización del Estado, que también contempla reorganizar la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y promover una desregulación orientada a retirar normas que, según indicó, dificultan la inversión, el emprendimiento y el desarrollo del país.

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Identidad digital para todos

Como parte de esta estrategia, Fujimori anunció que implementará una Identidad Digital para cada ciudadano, con el objetivo de que los trámites puedan realizarse de manera más rápida y sencilla a través de plataformas digitales. Aunque no detalló el funcionamiento del sistema, esta herramienta podría facilitar gestiones ante diversas entidades públicas, como Reniec, Sunat, EsSalud o municipalidades, además del acceso a beneficios y otros servicios estatales sin necesidad de acudir presencialmente.

La presidenta afirmó que la reforma busca construir un Estado eficiente y cercano, capaz de responder con mayor rapidez a las necesidades de la población. Sin embargo, durante su discurso no precisó la naturaleza jurídica de la Autoridad Nacional Digital, las funciones específicas que asumirá, el presupuesto destinado para su implementación ni los plazos previstos para su creación.