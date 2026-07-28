Keiko Fujimori anuncia una Autoridad Nacional Digital para agilizar trámites y reducir la burocracia
La iniciativa incluye la implementación de una Identidad Digital para cada ciudadano, facilitando trámites y mejorando la atención a usuarios a través de herramientas digitales e inteligencia artificial.
- ¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más
- Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más
Keiko Fujimori anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital para liderar la transformación tecnológica del Estado y reducir la burocracia, como parte de la reforma de la administración pública que planteó durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. La presidenta sostuvo que la nueva entidad permitirá simplificar los trámites, mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar el acceso a los servicios públicos mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.
La mandataria señaló que esta iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización del Estado, que también contempla reorganizar la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y promover una desregulación orientada a retirar normas que, según indicó, dificultan la inversión, el emprendimiento y el desarrollo del país.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más
Identidad digital para todos
Como parte de esta estrategia, Fujimori anunció que implementará una Identidad Digital para cada ciudadano, con el objetivo de que los trámites puedan realizarse de manera más rápida y sencilla a través de plataformas digitales. Aunque no detalló el funcionamiento del sistema, esta herramienta podría facilitar gestiones ante diversas entidades públicas, como Reniec, Sunat, EsSalud o municipalidades, además del acceso a beneficios y otros servicios estatales sin necesidad de acudir presencialmente.
La presidenta afirmó que la reforma busca construir un Estado eficiente y cercano, capaz de responder con mayor rapidez a las necesidades de la población. Sin embargo, durante su discurso no precisó la naturaleza jurídica de la Autoridad Nacional Digital, las funciones específicas que asumirá, el presupuesto destinado para su implementación ni los plazos previstos para su creación.