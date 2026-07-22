Este será el horario del Metropolitano, Metro de Lima, Aerodirecto y corredores este feriado 23 de julio
Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán horarios especiales este jueves 23 de julio por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, según la ATU.
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Los servicios de transporte público en Lima y Callao operarán con un horario especial este jueves 23 de julio debido al feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó cómo funcionarán el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, los corredores complementarios, el Aerodirecto, los taxis autorizados y el transporte regular para que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos.
La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), indicó que algunos servicios mantendrán sus horarios habituales, mientras que otros tendrán ajustes en su operación durante la jornada. Además, recomendó a la ciudadanía revisar la información oficial antes de iniciar sus viajes para evitar contratiempos.
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Horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios por el feriado del 23 de julio
La ATU precisó que el Metropolitano, las líneas del Metro de Lima y los corredores complementarios brindarán atención durante el feriado con horarios previamente establecidos. En el caso del Metropolitano, también estarán disponibles sus rutas alimentadoras y servicios expresos.
Los horarios anunciados son los siguientes:
- Metropolitano: Los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. El Expreso 1 operará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 atenderá de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.. Los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p. m.
- Línea 1 del Metro de Lima y Callao: Prestará servicio de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes que variará entre 5 y 12 minutos, según la franja horaria.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao: Operará en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Corredores complementarios: Circularán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.
El Aerodirecto y taxis autorizados atenderán con horarios habituales y 24 horas, respectivamente, mientras el transporte regular operará según demanda.
Así funcionarán el Aerodirecto, los taxis autorizados y el transporte público regular este 23 de julio
La ATU también dio a conocer el horario previsto para el resto de los servicios de transporte autorizados que operan en Lima y Callao durante el feriado. Entre ellos se encuentran el Aerodirecto, el transporte público regular y los taxis autorizados.
Los horarios establecidos son:
- Transporte público regular: Funcionará de 4:30 a. m. hasta las 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
- Aerodirecto: Mantendrá sus rutas y horarios habituales.
- Taxis autorizados: Brindarán atención durante las 24 horas del día.
Finalmente, la ATU exhortó a los usuarios a mantenerse informados mediante sus canales oficiales, donde se comunicará oportunamente cualquier actualización relacionada con la operación de los servicios de transporte público.