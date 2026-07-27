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Inician pruebas del teleférico de Miraflores: así luce el proyecto millonario que conectará la playa Redondo desde agosto

Con un recorrido de 315 metros, el teleférico contará con capacidad para 15 pasajeros por cabina y reducirá el tiempo de acceso a las playas, con tarifas estimadas entre S/15 y S/20 por viaje.

Conoce los detalles del nuevo teleférico que unirá Miraflores con la Costa Verde
Conoce los detalles del nuevo teleférico que unirá Miraflores con la Costa Verde | Foto: cadrianzenf (TikTok)
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El primer teleférico de Lima Metropolitana entró en una nueva etapa. La Municipalidad de Miraflores publicó un video en sus redes sociales que muestra las primeras pruebas operativas del sistema, un avance clave antes del inicio de la marcha blanca prevista para agosto y de su posterior inauguración.

Las imágenes, difundidas el 25 de julio de 2026 en la cuenta oficial de la comuna, muestran el desplazamiento de las cabinas a lo largo del recorrido que unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II, en la Costa Verde. Con este avance, el proyecto se acerca a su puesta en funcionamiento tras varios meses de trabajos de instalación y montaje.

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La infraestructura contará con un recorrido de aproximadamente 315 metros, con una estación en cada extremo del acantilado. Una vez operativo, se convertirá en el primer teleférico de Lima y el segundo de este tipo en el Perú.

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¿Cuándo empezará a funcionar el teleférico?

La Municipalidad de Miraflores prevé iniciar la marcha blanca durante agosto. El alcalde Carlos Canales informó previamente a La República que la inauguración podría concretarse antes de finalizar ese mes, siempre que el sistema supere las pruebas técnicas y obtenga la certificación internacional correspondiente.

Antes de abrir sus puertas al público, el teleférico deberá completar una serie de evaluaciones operativas. Una empresa especializada de Alemania verificará el cumplimiento de los estándares de seguridad de toda la infraestructura antes de autorizar su funcionamiento.

El proyecto también cuenta con estudios geotécnicos y ambientales aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), requisito que respalda su ejecución en la zona de los acantilados de Miraflores.

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¿Cómo será el recorrido y cuánto costará el servicio?

El teleférico funcionará bajo un sistema de vaivén y ofrecerá una conexión directa entre el malecón de Miraflores y la playa Redondo II. Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros y completará el trayecto en aproximadamente tres minutos, lo que permitirá reducir el tiempo de acceso al circuito de playas de la Costa Verde.

La obra se ejecuta mediante una concesión otorgada a la empresa Teleférico ZigZag y representa una inversión privada superior a US$10 millones. La comuna estima que entre 2.000 y 3.000 personas utilizarán este medio de transporte cada día.

Aunque la tarifa definitiva aún no entra en vigencia, la municipalidad evalúa cobrar entre S/15 y S/20 por el viaje de ida y vuelta. Además, analiza establecer precios diferenciados para los vecinos de Miraflores.

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