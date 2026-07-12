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Miraflores advierte que motos eléctricas no pueden circular por ciclovías: multa asciende a S/550

La infracción G32 por circular en estas áreas implica una multa de S/550. Los motociclistas deben usar la calzada y cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito.

La Municipalidad de Miraflores advierte sobre la prohibición de motociletas eléctricas en ciclovías
La Municipalidad de Miraflores advierte sobre la prohibición de motociletas eléctricas en ciclovías | Foto: composición LR
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La Municipalidad de Miraflores recordó que las motocicletas eléctricas tienen prohibido circular por las ciclovías debido a que la normativa nacional las considera vehículos automotores. Invadir estos espacios constituye la infracción G32 y acarrea una multa equivalente al 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/550.

La comuna precisó que estas unidades deben transitar por la calzada, conforme al Reglamento Nacional de Tránsito y las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) aplicará sanciones a los conductores que incumplan la norma una vez concluido el periodo de sensibilización.

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¿Qué vehículos pueden usar las ciclovías?

Las ciclovías están destinadas al desplazamiento de bicicletas, bicicletas con sistema de pedaleo asistido (SPA), cuya velocidad máxima alcanza los 25 km/h, y algunos vehículos de movilidad personal, como los scooters eléctricos, siempre que cumplan los requisitos y límites establecidos por la legislación vigente.

En contraste, las motocicletas eléctricas deben circular por la calzada, al igual que cualquier otro vehículo motorizado, ya que no forman parte de los medios de transporte autorizados para utilizar estos espacios exclusivos.

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Requisitos para motocicletas eléctricas

Los conductores de motocicletas eléctricas deben portar placa de rodaje, licencia de conducir de categoría B-IIa, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tarjeta de identificación vehicular emitida por la Sunarp y utilizar casco de forma obligatoria.

El incumplimiento de estas obligaciones también genera sanciones. Manejar sin licencia implica una multa equivalente al 50% de una UIT, es decir, S/2.750, mientras que no contar con SOAT o placa de rodaje acarrea las penalidades previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

La comuna miraflorina señaló que el objetivo de estas medidas es proteger a ciclistas, peatones y demás usuarios de las ciclovías, además de promover un tránsito más seguro y ordenado en el distrito.

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