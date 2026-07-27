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Abelardo de la Espriella anticipa el fin de las relaciones entre Colombia, Cuba y Nicaragua junto al cierre de 14 embajadas

La medida busca reducir el gasto público y optimizar la red diplomática, manteniendo atención a los colombianos a través de otras sedes, excepto en el caso de Cuba y Nicaragua.

De la Espriella también reabrirá la embajada en Jerusalén y abrirá una nueva en Nigeria. Foto: AFP.
De la Espriella también reabrirá la embajada en Jerusalén y abrirá una nueva en Nigeria. Foto: AFP.
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una reestructuración de la política exterior que pondrá en marcha tras asumir el cargo el próximo 7 de agosto.

El plan contempla el cierre de 14 embajadas, cerca de 15 consulados, una auditoría a la red diplomática y la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, medidas que, según afirmó, buscan reducir el gasto público y reorientar recursos hacia sectores prioritarios.

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Durante una transmisión en sus redes sociales, explicó que la primera fase de la reforma responde a un proceso de optimización del servicio exterior. "No podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país", afirmó.

Las embajadas que serán cerradas están ubicadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Asimismo, anunció la suspensión de la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, al señalar que esa representación "nunca llegó a entrar en funcionamiento", y confirmó el cierre de aproximadamente 15 consulados, aunque no precisó cuáles.

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Cierre sin romper relaciones

El mandatario electo aclaró que el cierre de las embajadas no implicará el rompimiento de relaciones diplomáticas. Explicó que la atención a los colombianos en esos países continuará mediante esquemas de representación concurrente desde otras sedes de la región.

No obstante, hizo una excepción: "Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías".

Como parte de la reorganización, De la Espriella anunció que unificará algunas representaciones diplomáticas que operan en un mismo país. Entre ellas mencionó las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco, así como las misiones en Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país", indicó.

El presidente electo también confirmó que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén y abrirá una nueva representación diplomática en Nigeria, con el propósito de fortalecer la presencia colombiana en África.

Una mirada al antiguo Gobierno

Además, informó que durante los primeros cien días de gobierno realizará una auditoría técnica al resto de las embajadas para evaluar su funcionamiento y determinar si serán objeto de nuevos ajustes.

De la Espriella aseguró que la reducción de la red diplomática permitirá generar ahorros para el Estado y destinar esos recursos a otras áreas. "Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres", afirmó.

Por último, sostuvo que su administración buscará transformar el servicio exterior en un instrumento al servicio de los intereses del país. "Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia", concluyó.

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