Hermana de trabajador de limpieza de la Municipalidad de VES fallecido tras atropello denuncia que conductor sigue libre: "El alcalde nada de ayudar"

Elizabeth Pomalaya, hermana de la víctima, señala que no ha recibido apoyo de la Municipalidad de Villa El Salvador, que prometió asistencia legal tras el trágico suceso. | Foto: composición LR

Elizabeth Pomalaya, hermana de la víctima, señala que no ha recibido apoyo de la Municipalidad de Villa El Salvador, que prometió asistencia legal tras el trágico suceso. | Foto: composición LR

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A más de dos meses de la muerte de Juan Carlos Pomalaya Quinto, trabajador de limpieza pública de la Municipalidad de Villa El Salvador, su familia continúa exigiendo justicia por el accidente de tránsito que acabó con su vida. La hermana de la víctima denunció que el conductor involucrado permanece en libertad y aseguró que no han recibido el apoyo que, según afirma, les ofrecieron tras el hecho.

Elizabeth Pomalaya señaló que la única comunicación que mantuvieron con representantes de la comuna fue el día del accidente, cuando la acompañaron hasta la morgue. Desde entonces, indicó que no han vuelto a contactarla, mientras su familia enfrenta dificultades económicas tras la pérdida del principal sustento del hogar.

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Familia de trabajador de limpieza fallecido denuncia falta de apoyo tras el accidente

En declaraciones a Buenos Días Perú, la hermana de Juan Carlos Pomalaya cuestionó que el conductor implicado continúe en libertad. Según relató, al consultar con el fiscal sobre la situación del chofer y del vehículo involucrado, recibió como respuesta que no existían las condiciones para retener la unidad durante las investigaciones.

“El chofer está libre. Yo fui a hablar con el fiscal por la situación del conductor y del auto (involucrado en el accidente de mi hermano) y me dijo que no tenían espacio para que se pueda retener el carro”, explicó.

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Además, afirmó que la Municipalidad de Villa El Salvador no ha cumplido con el apoyo que, según le indicaron inicialmente, recibiría la familia. Explicó que su hermano se hacía cargo de su madre, de 64 años, y financiaba los estudios de su hermano menor, de 19 años.

"El alcalde nada. Yo le he pedido apoyo y me dijeron que contaría con un abogado, pero hasta ahora no me han ayudado ni con 10 céntimos", manifestó.

La hermana de Juan Carlos Pomalaya cuestionó que el conductor implicado continúe en libertad.

Así ocurrió el accidente en el que murió el trabajador municipal durante su jornada laboral

Juan Carlos Pomalaya Quinto falleció el pasado 21 de abril mientras cumplía sus funciones en un camión compactador de basura que recorría la avenida Revolución, a la altura del parque Huáscar. De acuerdo con la información brindada por la Municipalidad de Villa El Salvador, la unidad fue impactada por un bus de la línea 73 de la empresa Unidos, lo que ocasionó la muerte del trabajador debido a la fuerza del choque.

Tras el accidente, la comuna informó que el camión recolector permanecía detenido al lado derecho de la vía y tenía las luces intermitentes encendidas. Asimismo, indicó que cámaras de seguridad registraron el momento del impacto y que las imágenes serían entregadas a las autoridades para apoyar las investigaciones. El conductor del ómnibus fue trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes.