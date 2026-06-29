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Fuerte incendio consume viviendas en Villa El Salvador: 9 unidades de bomberos atienden la emergencia

El fuego se inició cerca de un colegio particular inicial en la avenida 6 de Agosto. Los bomberos luchan para controlar el fuego y evitar su expansión.

Incendio en Villa El Salvador
Incendio en Villa El Salvador | Foto: Difusión
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Un fuerte incendio se registra esta noche en el distrito de Villa El Salvador. El siniestro inició en la avenida 6 de Agosto, cerca de un colegio particular de nivel inicial, presuntamente en un taller de muebles de madera.

Al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV) han llegado hasta el lugar para intentar controlar y apagar el fuego. No se reportan víctimas ni heridos por el momento.

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Varias unidades atienden la emergencia

Según la página oficial del CGBV, el siniestro tiene lugar en la av. José Carlos Mariátegui cruce con av. Pachacútec. Es calificado como un incendio que afecta estructuras o viviendas de material noble y ha movilizado a diversas unidades, entre autobombas, ambulancias y más.

Incendio en Villa El Salvador

Incendio en Villa El Salvador

Dos incendios en el feriado

Esta es la segunda emergencia de fuego que se registra este lunes 29 de junio de 2026. Por la mañana, un gigantesco incendio código 4 se registró en la cuadra 9 de la Av. Óscar Benavides (Colonial), en Cercado de Lima. El fuego afectó las instalaciones de un predio que funciona como almacén de plásticos.

Al menos 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendieron la emergencia, la cual generó riesgo de extenderse a viviendas aledañas y a un grifo que se encuentra a escasos metros del fuego. Asimismo, las autoridades evacuaron a los vecinos de los edificios multifamiliares ante el peligro de intoxicación.

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