El enfrentamiento entre los delincuentes contra la Policía Nacional y miembros del Serenazgo dejó un fallecido y un herido. | Composición LR | Difusión

El enfrentamiento entre los delincuentes contra la Policía Nacional y miembros del Serenazgo dejó un fallecido y un herido. | Composición LR | Difusión

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Un delincuente murió y otro fue capturado luego de un violento enfrentamiento armado con agentes del Escuadrón de Halcones de la Policía Nacional y personal de Serenazgo en el distrito de Villa El Salvador (VES). La intervención se inició gracias a un sistema de cámaras con inteligencia artificial, que detectó el desplazamiento de un automóvil con requisitoria vigente por robo.

El operativo comenzó en la avenida Mateo Pumacahua, donde las cámaras de videovigilancia identificaron un vehículo negro que había sido reportado como robado el último 9 de julio. Tras verificar la placa, las autoridades confirmaron que el automóvil registraba un requerimiento por el delito contra el patrimonio.

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Persecución terminó en intenso tiroteo

Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga por las avenidas El Sol y Revolución. El seguimiento movilizó a efectivos del Escuadrón de Halcones y a unidades del Serenazgo de Villa El Salvador, que se sumaron a las acciones para ubicar el automóvil.

La persecución culminó en un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, los delincuentes atacaron a balazos a los efectivos policiales y a las unidades municipales. Como consecuencia, un agente de Serenazgo resultó herido y varias patrullas presentaron impactos de bala.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, explicó que la intervención se produjo luego de corroborar que el vehículo tenía una requisitoria por robo.

"Al ingresar la placa del vehículo intervenido, arroja que tiene un requerimiento por robo, o sea, tiene una anotación por delito contra el patrimonio. Al haber resistencia y, más bien, fuga, se inicia una persecución. Se suma también un vehículo de Serenazgo y se produce un enfrentamiento armado en el que los delincuentes disparan contra los miembros de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo, hiriendo a un sereno, y es ahí donde se produce el abatimiento de Johnny García Hernández, de 26 años", declaró.

Delincuente abatido tenía antecedentes por robo agravado

La Policía informó que el fallecido fue identificado como Johnny García Hernández, de 26 años, quien registraba antecedentes por robo agravado correspondientes a los años 2022, 2023 y 2026.

En tanto, el detenido fue identificado como Mario Cosnilla Sulca, de 40 años. Según las autoridades, este sujeto tenía una orden de captura vigente por omisión a la asistencia familiar, además de antecedentes por asalto y robo de vehículos registrados en mayo del 2026. También había estado recluido previamente en un establecimiento penitenciario.

Policía busca a un tercer implicado

Durante las diligencias, los peritos incautaron un arma de fuego que habría sido utilizada por los delincuentes durante el enfrentamiento.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan, ya que un tercer implicado logró escapar en medio del tiroteo y actualmente es buscado por las autoridades. Mientras tanto, el agente de Serenazgo herido recibe atención médica y su estado de salud permanece bajo evaluación.

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