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Mauro Lionel obtiene cuatro premios en el Vivaldi International Music Competition

De vivir, o haber nacido, en otro país, el talento de Mauro Lionel sería cuidado y estimulado desde el mismo Estado o el sector privado.

Mauro Lionel. Imagen: Difusión.
Mauro Lionel. Imagen: Difusión.
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En La República hemos dado cuenta de la gran proyección musical que tiene el adolescente Mauro Lionel Malca Peñaranda, de 13 años. Mauro está calificado como niño genio de la música. Es autor, por ejemplo, de más de 200 composiciones, y el pasado 8 de marzo ofreció un concierto en el Gran Teatro Nacional, el cual llevó por nombre Solo clásicos.

Estamos, pues, ante un artista cuyo trabajo merece toda la difusión posible. Con mayor razón ahora que acaba de obtener cuatro premios en el marco del Vivaldi International Music Competition gracias a su primera sinfonía, Sinfoslow.

Mauro compitió con muchos músicos del mundo, la mayoría con trayectorias extensas y reconocidas. Ese fue el escenario en el que obtuvo cuatro premios con una pieza de más de 30 minutos de duración en la que se unen los sonidos peruanos y del mundo.

El trabajo de Mauro, el cual está disponible en plataformas como YouTube, habla por sí solo. No hay que ser un conocedor para apreciar el arte cuando este es verdadero. Su técnica, además, viene acompañada de una sensibilidad que ya se está volviendo un sello de agua de su trabajo.

De vivir, o haber nacido, en otro país, el talento de Mauro Lionel sería cuidado y estimulado desde el mismo Estado o el sector privado.

No siempre aparecen talentos así. Pónganse las pilas.

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