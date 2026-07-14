Jammin vuelve con nuevo formato y con la conducción de Mauricio Mesones y NIC

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Con un formato de conciertos en vivo cada mes, regresa el espacio que fue una plataforma para la música local. En un comunicado, Movistar anunció que los encargados de la conducción serán Mauricio Mesones y NIC (Nicole Zignago). “Se llevará a cabo de julio a diciembre en el Monumental Arena y convocará a artistas de diversos géneros musicales”, sostienen sobre el estreno de la temporada 2026 de Jammin.

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En la primera fecha del programa estarán las bandas nacionales Amén y Río el 16 de julio a las 8.30 p. m. La producción añadió que la programación contará con artistas de “diversos generos musicales”.

Mesones conducirá la gala luego de exitosos conciertos y de ser elegido por Dua Lipa para cantar Cariñito en su concierto en San Marcos. En tanto, la hija mayor de Gian Marco, nominada al Grammy, cambió su nombre artístico antes del lanzamiento de su segundo disco Enamorada.

Según señalan, Jammin Movistar tendrá acceso gratuito para los usuarios de esa compañía. “Es exclusivo para los clientes Movistar como parte del catálogo de beneficios y experiencias de música y entretenimiento”.