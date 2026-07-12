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Tragedia en la Carretera Central: auto cae a un abismo de 500 metros en Junín y conductor fallece

El conductor fue identificado como Branlei Oré Antonio, mientras que su hermana, María Elena Sánchez Antonio, sobrevivió al accidente de tránsito y fue trasladada al Hospital EsSalud La Oroya.

Vehículo se despista en tramo Lima-La Oroya y deja saldo fatal
Vehículo se despista en tramo Lima-La Oroya y deja saldo fatal | Difusión
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Un automóvil cayó por una pendiente de aproximadamente 500 metros de profundidad hasta el río Pachachaca, en Junín, y dejó como saldo un conductor que murió y una mujer herida. El accidente ocurrió la tarde del último sábado en el kilómetro 154+800 de la Carretera Central, en el tramo Lima-La Oroya.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo se despistó por causas que aún son materia de investigación y terminó en una zona de difícil acceso. La emergencia movilizó a efectivos de la Policía de Carreteras de La Oroya, bomberos y personal paramédico de Deviandes.

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Rescatan a sobreviviente e identifican a fallecido

Alertados por otros conductores, los equipos de emergencia descendieron con arneses hasta el lugar donde quedó la unidad, que terminó completamente destrozada por la violencia del impacto. En el interior hallaron al conductor sin signos vitales, mientras que la copiloto María Elena Sánchez Antonio (41) fue rescatada con vida y trasladada al Hospital EsSalud La Oroya.

La recuperación del cuerpo requirió el uso de una camilla especial debido a la profundidad del abismo y a las condiciones del terreno. Las diligencias estuvieron a cargo de la fiscal Cajamalqui, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Oroya, con apoyo de personal especializado de la SIAT, que realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones.

Horas después, las autoridades identificaron al fallecido como Branlei Oré Antonio, hermano de la sobreviviente. Según las primeras versiones, ambos viajaban juntos cuando el vehículo perdió el control y terminó en el río Pachachaca.

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