HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Fiestas Patrias: representantes de 20 religiones se reúnen para pedir por el futuro del país

Previamente al 28 de julio, la sexta edición de “Oramos por el Perú” reunió a líderes de distintas tradiciones religiosas, autoridades y miembros del cuerpo diplomático en un encuentro por la unidad, la paz y la esperanza.

Líderes de 20 religiones se unieron en la Catedral Anglicana del Buen Pastor para la ceremonia "Oramos por el Perú", en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias.
Líderes de 20 religiones se unieron en la Catedral Anglicana del Buen Pastor para la ceremonia "Oramos por el Perú", en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, representantes de distintas religiones se reunieron para elevar una oración por el futuro del país. La sexta edición de “Oramos por el Perú” congregó a líderes de 20 organizaciones y comunidades de fe, además de autoridades, representantes de organismos internacionales y miembros del cuerpo diplomático.

El encuentro se realizó el 21 de julio en la Catedral Anglicana del Buen Pastor bajo el lema “Un país unido en la fe y la esperanza”. La ceremonia fue organizada por el Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz y tuvo como eje la búsqueda de espacios de diálogo y unidad en una sociedad marcada por distintas tradiciones y creencias.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
larepublica.pe

PUEDES VER: Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

lr.pe

¿Qué religiones participaron en el encuentro?

La jornada reunió a representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad Judía del Perú, la Asociación Islámica del Perú, la Comunidad Bahá'í y la Comunidad Budista Soto Zen.

También participaron representantes de las iglesias Adventista del Séptimo Día, Luterana, Metodista, Presbiteriana y Ortodoxa Griega. A estas comunidades se sumaron organizaciones interreligiosas, comunidades indígenas, redes juveniles y otros grupos vinculados con la fe y la espiritualidad.

PUEDES VER: OFICIAL | Gobierno aprueba bono de S/487 para docentes y auxiliares: estos serán los beneficiados, según ley

lr.pe

¿Por qué se reunieron las comunidades religiosas?

Durante la ceremonia se realizaron momentos de oración por algunos de los principales desafíos que enfrenta el país. Los participantes elevaron plegarias por la unidad, la democracia, la justicia, la familia y la niñez.

También se pidió por los pueblos indígenas, las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las personas con discapacidad, la seguridad y la salud. El encuentro incluyó además oraciones por la lucha contra el hambre, el cuidado de la creación y las autoridades del país.

El mensaje central fue que, pese a las diferencias entre las distintas tradiciones religiosas, existen valores compartidos que pueden contribuir a una sociedad más solidaria, pacífica y comprometida con el bien común.

PUEDES VER: Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

lr.pe

Autoridades participaron en el encuentro

Entre los asistentes estuvieron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila; la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Jessica Figueroa; la exministra de Cultura Susana Baca; y el exministro de Justicia y exdefensor del Pueblo Eduardo Vega.

También participaron representantes del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, la Nunciatura Apostólica y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida del obispo Jorge Aguilar, de la Iglesia Anglicana del Perú. Luego, monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente del Consejo Interreligioso del Perú, resaltó la importancia de fortalecer los espacios de encuentro entre las diferentes tradiciones religiosas.

Para el Consejo Interreligioso del Perú, estos espacios representan una oportunidad para promover la paz, la reconciliación y el desarrollo del país a través del diálogo y la convivencia.

La actividad también contó con la participación de la Coral Interreligiosa del Perú, dirigida por Jaime Bazán y José Quezada Macchiavello, que acompañó la ceremonia con diversas interpretaciones.

Desde su primera edición, “Oramos por el Perú” se ha consolidado como uno de los principales encuentros interreligiosos realizados durante las celebraciones de Fiestas Patrias. La iniciativa busca tender puentes entre distintas comunidades y promover un mensaje de unidad en torno a los desafíos que enfrenta el país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima: fechas, lugares y entradas para Juanes, Corazón Serrano, La Bella Luz, Armonía 10 y más

Conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima: fechas, lugares y entradas para Juanes, Corazón Serrano, La Bella Luz, Armonía 10 y más

LEER MÁS
San Martín tenía un plan para el Perú tras la independencia de 1821, pero no lo cumplió por un insólito motivo: clave para Sudamérica

San Martín tenía un plan para el Perú tras la independencia de 1821, pero no lo cumplió por un insólito motivo: clave para Sudamérica

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026 en Lima: conciertos, festivales y eventos GRATIS por el feriado largo

Fiestas Patrias 2026 en Lima: conciertos, festivales y eventos GRATIS por el feriado largo

LEER MÁS
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

LEER MÁS
Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS
Anuncian cierre parcial de emblemática avenida en Chorrillos por renovación vial desde el 27 de julio

Anuncian cierre parcial de emblemática avenida en Chorrillos por renovación vial desde el 27 de julio

LEER MÁS
Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño

Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño

LEER MÁS
Año escolar terminará antes: Minedu dispone adelantar el cierre de las clases en esta región por riesgo de El Niño

Año escolar terminará antes: Minedu dispone adelantar el cierre de las clases en esta región por riesgo de El Niño

LEER MÁS
Corte de agua este 27 de julio en Lima: Sedapal anuncia las zonas afectadas y el horario de la suspensión

Corte de agua este 27 de julio en Lima: Sedapal anuncia las zonas afectadas y el horario de la suspensión

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025