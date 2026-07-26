Fiestas Patrias: representantes de 20 religiones se reúnen para pedir por el futuro del país

Líderes de 20 religiones se unieron en la Catedral Anglicana del Buen Pastor para la ceremonia "Oramos por el Perú", en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias. | Composición LR

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En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, representantes de distintas religiones se reunieron para elevar una oración por el futuro del país. La sexta edición de “Oramos por el Perú” congregó a líderes de 20 organizaciones y comunidades de fe, además de autoridades, representantes de organismos internacionales y miembros del cuerpo diplomático.

El encuentro se realizó el 21 de julio en la Catedral Anglicana del Buen Pastor bajo el lema “Un país unido en la fe y la esperanza”. La ceremonia fue organizada por el Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz y tuvo como eje la búsqueda de espacios de diálogo y unidad en una sociedad marcada por distintas tradiciones y creencias.

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¿Qué religiones participaron en el encuentro?

La jornada reunió a representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad Judía del Perú, la Asociación Islámica del Perú, la Comunidad Bahá'í y la Comunidad Budista Soto Zen.

También participaron representantes de las iglesias Adventista del Séptimo Día, Luterana, Metodista, Presbiteriana y Ortodoxa Griega. A estas comunidades se sumaron organizaciones interreligiosas, comunidades indígenas, redes juveniles y otros grupos vinculados con la fe y la espiritualidad.

¿Por qué se reunieron las comunidades religiosas?

Durante la ceremonia se realizaron momentos de oración por algunos de los principales desafíos que enfrenta el país. Los participantes elevaron plegarias por la unidad, la democracia, la justicia, la familia y la niñez.

También se pidió por los pueblos indígenas, las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las personas con discapacidad, la seguridad y la salud. El encuentro incluyó además oraciones por la lucha contra el hambre, el cuidado de la creación y las autoridades del país.

El mensaje central fue que, pese a las diferencias entre las distintas tradiciones religiosas, existen valores compartidos que pueden contribuir a una sociedad más solidaria, pacífica y comprometida con el bien común.

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Autoridades participaron en el encuentro

Entre los asistentes estuvieron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila; la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Jessica Figueroa; la exministra de Cultura Susana Baca; y el exministro de Justicia y exdefensor del Pueblo Eduardo Vega.

También participaron representantes del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, la Nunciatura Apostólica y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida del obispo Jorge Aguilar, de la Iglesia Anglicana del Perú. Luego, monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente del Consejo Interreligioso del Perú, resaltó la importancia de fortalecer los espacios de encuentro entre las diferentes tradiciones religiosas.

Para el Consejo Interreligioso del Perú, estos espacios representan una oportunidad para promover la paz, la reconciliación y el desarrollo del país a través del diálogo y la convivencia.

La actividad también contó con la participación de la Coral Interreligiosa del Perú, dirigida por Jaime Bazán y José Quezada Macchiavello, que acompañó la ceremonia con diversas interpretaciones.

Desde su primera edición, “Oramos por el Perú” se ha consolidado como uno de los principales encuentros interreligiosos realizados durante las celebraciones de Fiestas Patrias. La iniciativa busca tender puentes entre distintas comunidades y promover un mensaje de unidad en torno a los desafíos que enfrenta el país.