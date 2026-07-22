Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas
Los horarios de corte serán diferentes por zonas, con avisos específicos para cada área afectada. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus actividades según el cronograma de cortes.
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Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz desde el miércoles 22 hasta el sábado 25 de julio en distintos puntos de Lima y Callao, debido a trabajos programados en su red eléctrica. Las interrupciones serán temporales, aunque en algunos sectores podrían extenderse hasta por 12 horas.
Según el cronograma de la empresa, las suspensiones del servicio alcanzarán a 12 distritos de Lima Metropolitana y Callao, además de zonas de las provincias de Huaral y Pativilca. Entre los distritos afectados figuran Lima Cercado, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac, Los Olivos, Carmen de la Legua, Comas, Callao y Santa Rosa/Ancón.
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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas
Miércoles 22 de julio de 2026
Lima Cercado
Zonas afectadas: Jr. Cuzco cdra. 6 y 9, Jr. Ayacucho cdra. 7.
Horario de interrupción: 00.00 a. m. – 06.00 a. m.
Carabayllo
Zonas afectadas: Urb. Santo Domingo VIII etapa mz. B1, C1, F1, G1, K1, J1, M1, N1; Proviv. San Francisco de Carabayllo etapa II mz. A, B; Asoc. Virgen del Carmen mz. A, B, C, D, E; Asoc. de Prop. Villa Santa Rosita mz. A, B, C, D, E.
Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 06.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Zonas afectadas: Urb. Canto Rey mz. E1, F, F1, G1, I1, H1, N1, O, O1, S1, T, T1, T2; calle Río Putumayo mz. S; calle Río Ramis cdra. 5; calle Río Sullana cdras. 4 y 5; calle Río Ucayali cdra. 35; Jr. Río Chancay cdras. 4 y 5; Jr. Río Amazonas cdra. 35; Jr. Río Putumayo cdra. 35; Jr. Río Tigre cdra. 34.
Horario de interrupción: 09.30 a. m. – 04.30 p. m.
San Martín de Porres
Zonas afectadas: Asoc. Viv. Juan Pablo II mz. E, F, G, H, L, N, O; Asoc. Señor de los Milagros mz. L, N, Ñ, O, Q, R, R1, S; Asoc. Prop. Los Olivos mz. P, R, S.
Horario de interrupción: 08.30 a. m. – 06.00 p. m.
San Martín de Porres
Zonas afectadas: Asoc. Villa San Remo mz. A, B, C; Asoc. de Viv. Monte de los Olivos mz. A, B, C, D, E, F, L; Asoc. Señor de los Milagros mz. H, J, K, L.
Horario de interrupción: 08.30 a. m. – 06.00 p. m.
Rímac
Zonas afectadas: P.J. Pampa San Juan de Amancaes mz. S, 2, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 15, 15A, 15B, 15C, 15E, 15F, 15G, 15H, 16, 16A, 16B, 17, 17A, 17C, 19, 19A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 23A, 23B, 25, 25A, 26, 26B, 27, 27C, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 43A, 45, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 48, 49, 49A, 49B, 50, 51, 51A, 51C, 52; A.H. Felipe Castillo Alfaro mz. A, B, C, D, E; Coop. Viv. 9 de Diciembre mz. A, B, E.
Horario de interrupción: 08.00 a. m. – 06.00 p. m.
Los Olivos
Zonas afectadas: Av. Alfredo Mendiola cdras. 34, 35 y 38; Jr. José Salazar cdra. 1; Jr. Carlos Augusto Salaverry cdra. 35; Jr. Pancho Fierro cdra. 34; Jr. Palacios Valdez cdra. 1.
Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 05.00 p. m.
Carmen de la Legua
Zonas afectadas: Psje. 27 de Agosto cdra. 3; A.H. Villa Señor de los Milagros mz. M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1; Av. 28 de Julio cdra. 23; Av. Juan Velasco Alvarado cdras. 1 y 2; Jr. Pilar Lara cdra. 1; Jr. San Martín cdra. 4; Jr. República de Nicaragua cdras. 2 y 3; Jr. Victoria Navarro cdra. 1; Jr. Máximo Belando cdra. 1; Jr. 29 de Setiembre cdra. 1; Jr. Lobatón Milla cdra. 1.
Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 05.00 p. m.
Carmen de la Legua
Zonas afectadas: A.H. Reynoso; Av. 27 de Agosto cdra. 3; Av. 28 de Julio cdra. 23; Av. Juan Velasco Alvarado cdras. 1 y 2; Jr. San Martín cdra. 4; A.H. Villa Señor de los Milagros mz. I1, M1, N1, O1, Q1, R1, S1, T1, U1; Jr. Lobatón Milla cdra. 1; Jr. Pilar Lara cdra. 1; Jr. 29 de Setiembre cdra. 1; Jr. Nicaragua cdra. 3; Jr. Máximo Belando cdra. 1; Jr. República de Guyana cdra. 1; Jr. República de Nicaragua cdras. 2 y 3; Jr. Victoria Navarro cdra. 1.
Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 07.00 p. m.
Carabayllo
Zonas afectadas: Prov. Viv. San José de Carabayllo mz. G1, H1, I1, J1, K1, M1, N1, Q, S, T, U, V.
Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 06.00 p. m.
Comas
Zonas afectadas: Av. Túpac Amaru cdras. 1 y 37; Hab. Urb. Santa Rosa de América mz. U; calle 23 cdra. 1.
Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 03.00 p. m.
San Martín de Porres
Zonas afectadas: Jr. Francisco Ayarza cdra. 3; pasaje Amarilis cdras. 1 y 2; Jr. Pancho Fierro cdra. 35; Jr. Santos Chocano cdras. 4 y 6; Jr. Salaverry cdra. 35; Faustino Maldonado cdra. 2; Pancho Fierro cdra. 35; J.M. Arguedas cdra. 35.
Horario de interrupción: 01.00 p. m. – 05.00 p. m.
Supe (Pativilca)
Zonas afectadas: C.P. Canta Gallo, Cerro La Cruz, ubicado en el distrito de Pativilca.
Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 02.00 p. m.
Huaral
Zonas afectadas: Clientes 70588U (S: 1566894) y 70579U (S: 3016692), ubicados en el distrito de Huaral.
Horario de interrupción: 07.00 a. m. – 07.00 p. m.
Viernes 24 de julio de 2026
Callao
Zonas afectadas: Av. Contralmirante Mora cdras. 2 y 3; Barrio Fiscal N.° 1; Barrio Fiscal N.° 3; Jr. Huáscar cdras. 2 y 3; calle segunda cdras. 4 y 5; calle tercera cdras. 7 y 8; calle séptima cdras. 1 y 2.
Horario de interrupción: 08.00 a. m. – 06.00 p. m.
Lima Cercado
Zonas afectadas: Av. 28 de Julio cdras. 25, 26 y 27; Jr. Antonio Bazo cdras. 2 y 3; Jr. Antonio Raymondi cdra. 14; Jr. Mcal. Agustín Gamarra cdras. 2 y 3; Jr. García Naranjo cdras. 14, 15 y 16; Jr. Huánuco cdras. 11, 12 y 13; Jr. Feliciano de la Vega cdra. 27.
Horario de interrupción: 09.30 a. m. – 03.30 p. m.
Carabayllo
Zonas afectadas: Urb. La Planicie mz. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.
Horario de interrupción: 09.30 a. m. – 05.30 p. m.
Santa Rosa / Ancón
Zonas afectadas: Carretera Panamericana Norte km 42; Av. Panamericana Norte cdra. 40; Asoc. Fam. Pampas de Ancón mz. 1; Asoc. Peq. Prod. Pecuarios mz. J2; Prov. Viv. Las Codornices mz. A.
Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 06.00 p. m.
Sábado 25 de julio de 2026
Callao
Zonas afectadas: Asoc. Rinconada de Pando mz. A, B, C, D, E, F, R, S, S1; A.H. Lomas de Pando mz. A, B; Asoc. Viv. San Marcos mz. R.
Horario de interrupción: 08.00 a. m. – 06.00 p. m.
Carabayllo
Zonas afectadas: Asoc. Viv. San Pedro Torre Blanca mz. A, B, C; Asoc. Biohuerto Torre Blanca Alta mz. A, B, C, D, E; Asoc. Agropecuaria Torreblanca Alta mz. B, C, D, E; Asoc. Prop. Brisas de Naranjal II etapa mz. C; Asoc. Los Portales Pampa San Antonio Punchauca parcela 19 mz. C.
Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 06.00 p. m.