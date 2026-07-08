HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Inicia transferencia de gobierno a Keiko Fujimori: ¿Qué implica? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Tras casi 60 años, Municipalidad de Lima rehabilita el puente Conchán con una inversión de S/4,3 millones

La modernización incluyó la reconstrucción de columnas, el reforzamiento de zapatas y nuevos muros de contención para mejorar la seguridad de conductores y peatones. La infraestructura estaba cerrada desde marzo del 2025 por un hundimiento.

Municipalidad Metropolitana de Lima culmina rehabilitación integral del puente Conchán en Lurín
Municipalidad Metropolitana de Lima culmina rehabilitación integral del puente Conchán en Lurín | Foto: MML
Escuchar
Resumen
Compartir

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) culminó la rehabilitación integral y el reforzamiento estructural del puente Conchán, en el distrito de Lurín, una infraestructura que no recibía una intervención de esta magnitud desde su construcción en 1966. La obra demandó una inversión de S/4,3 millones y beneficiará a más de 800.000 usuarios que transitan a diario por este corredor hacia el sur de la capital.

La intervención, ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), permitió recuperar la capacidad estructural del puente, extender su vida útil y reforzar las condiciones de seguridad para conductores y peatones. Cabe recordar que la infraestructura permanecía cerrada desde marzo del 2025 debido al hundimiento en la calzada, lo que afectaba el tránsito en la Panamericana Sur y vías alternas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

lr.pe

Primera rehabilitación desde 1966

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de 12 columnas estructurales, seis en cada estribo, además del reforzamiento de las zapatas mediante un sistema de postensado. También se construyeron nuevos muros de contención y se reforzaron las vigas cabezales y la losa del tablero.

La Municipalidad de Lima renovó las juntas del puente, las losas de aproximación, las veredas peatonales y las barandas metálicas. Asimismo, colocó una nueva carpeta asfáltica y mejoró los taludes con material estructural para incrementar la resistencia de la infraestructura.

Durante la entrega de la obra, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que el puente permaneció durante años sin el mantenimiento necesario debido a la falta de intervención de la empresa concesionaria que administraba la vía.

"Había una necesidad impostergable. Nos pidieron hacer algo por el puente Conchán porque estaba abandonado. Recuperamos las vías con mucho esfuerzo", afirmó.

Prevención ante El Niño

En otro momento, Reggiardo informó que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para supervisar las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño.

El alcalde señaló que la comuna realiza labores de descolmatación y limpieza en los ríos Chillón, Rímac y Lurín con el apoyo de 50 máquinas de alto tonelaje. Además, indicó que la Municipalidad de Lima puso a disposición del Gobierno central su capacidad operativa para reforzar las acciones preventivas en las regiones del norte del país.

Finalmente, anunció que acompañará a la mandataria electa en una visita al almacén central de ayuda humanitaria de la comuna, con el objetivo de mostrar el sistema de respuesta implementado para atender eventuales emergencias.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

LEER MÁS
Embanderamiento por Fiestas Patrias será obligatorio del 15 al 31 de julio: Municipalidad de Lima fija multas de hasta S/5.500

Embanderamiento por Fiestas Patrias será obligatorio del 15 al 31 de julio: Municipalidad de Lima fija multas de hasta S/5.500

LEER MÁS
Municipalidad de Lima realizará campaña veterinaria gratuita para mascotas este 9 de julio: conoce dónde será y qué servicios ofrecerá

Municipalidad de Lima realizará campaña veterinaria gratuita para mascotas este 9 de julio: conoce dónde será y qué servicios ofrecerá

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

LEER MÁS
Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

LEER MÁS
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

LEER MÁS
Fenómeno El Niño arrasa con la vida de aves marinas en Piura, Lambayeque y Trujillo

Fenómeno El Niño arrasa con la vida de aves marinas en Piura, Lambayeque y Trujillo

LEER MÁS
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
“No tenemos a dónde ir”: 37 familias de un asentamiento en Villa El Salvador temen perder el hogar que construyeron hace 29 años

“No tenemos a dónde ir”: 37 familias de un asentamiento en Villa El Salvador temen perder el hogar que construyeron hace 29 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025