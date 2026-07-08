Tras casi 60 años, Municipalidad de Lima rehabilita el puente Conchán con una inversión de S/4,3 millones

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) culminó la rehabilitación integral y el reforzamiento estructural del puente Conchán, en el distrito de Lurín, una infraestructura que no recibía una intervención de esta magnitud desde su construcción en 1966. La obra demandó una inversión de S/4,3 millones y beneficiará a más de 800.000 usuarios que transitan a diario por este corredor hacia el sur de la capital.

La intervención, ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), permitió recuperar la capacidad estructural del puente, extender su vida útil y reforzar las condiciones de seguridad para conductores y peatones. Cabe recordar que la infraestructura permanecía cerrada desde marzo del 2025 debido al hundimiento en la calzada, lo que afectaba el tránsito en la Panamericana Sur y vías alternas.

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Primera rehabilitación desde 1966

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de 12 columnas estructurales, seis en cada estribo, además del reforzamiento de las zapatas mediante un sistema de postensado. También se construyeron nuevos muros de contención y se reforzaron las vigas cabezales y la losa del tablero.

La Municipalidad de Lima renovó las juntas del puente, las losas de aproximación, las veredas peatonales y las barandas metálicas. Asimismo, colocó una nueva carpeta asfáltica y mejoró los taludes con material estructural para incrementar la resistencia de la infraestructura.

Durante la entrega de la obra, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que el puente permaneció durante años sin el mantenimiento necesario debido a la falta de intervención de la empresa concesionaria que administraba la vía.

"Había una necesidad impostergable. Nos pidieron hacer algo por el puente Conchán porque estaba abandonado. Recuperamos las vías con mucho esfuerzo", afirmó.

Prevención ante El Niño

En otro momento, Reggiardo informó que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para supervisar las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño.

El alcalde señaló que la comuna realiza labores de descolmatación y limpieza en los ríos Chillón, Rímac y Lurín con el apoyo de 50 máquinas de alto tonelaje. Además, indicó que la Municipalidad de Lima puso a disposición del Gobierno central su capacidad operativa para reforzar las acciones preventivas en las regiones del norte del país.

Finalmente, anunció que acompañará a la mandataria electa en una visita al almacén central de ayuda humanitaria de la comuna, con el objetivo de mostrar el sistema de respuesta implementado para atender eventuales emergencias.