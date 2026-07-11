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Accidente en Vía Expresa: auto choca con guardavía y termina destruido cerca de la estación Canadá del Metropolitano

En el vehículo se movilizaba una pareja que fue auxiliada por un equipo de bomberos. Debido al incidente de este 11 de julio, solo un carril de la vía se encuentra funcionando en dirección de sur a norte.

Accidente en la Vía Expresa
Accidente en la Vía Expresa | Composición LR / Latina
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Un accidente de tránsito se produjo esta mañana luego de que un vehículo en el que viajaba una pareja se despistara y chocara contra el guardavía de la Vía Expresa, en sentido de sur a norte, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, en el límite de los distritos de La Victoria y Jesús María. El siniestro se registró alrededor de las 5.30 a. m. debido a que el chofer se habría quedado dormido mientras manejaba, según información preliminar.

Debido al incidente, la unidad terminó completamente destrozada. Un equipo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegó hasta el lugar para atender la emergencia y tuvo que retirar parte de la estructura del automóvil para rescatar con vida a la pareja que tendría entre 30 y 35 años de edad.

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Accidente en la Vía Expresa: heridos fueron rescatados, pero persiste la congestión vehicular

El brigadier mayor del CGBVP, Miguel Gallegos, señaló a Latina que la pareja fue rescatada con algunas lesiones pese a las dificultades provocadas por el siniestro. “Fue un rescate difícil (…) La señorita estaba en posición fetal en el asiento superior y toda la estructura del carro estaba encima de ella”, contó. Tras el hecho, fueron trasladados al Hospital Casimiro Ulloa para ser atendidos.

En tanto, en el lugar se registra tráfico vehicular debido a que la unidad siniestrada permanece en la zona y solo un carril de la vía se encuentra operando en dirección de sur a norte la mañana de este 11 de julio. Esto afecta a las unidades que se movilizan desde Chorrillos hacia el resto de la ciudad.

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